رئيس الوزراء البريطاني: يجب على إيران عدم الرد على الضربات الإسرائيلية

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لندن (رويترز) – قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن إيران يجب ألا ترد على الضربات الإسرائيلية، وحث جميع الأطراف على ضبط النفس.

ضربت إسرائيل في وقت سابق من يوم السبت مواقع عسكرية في إيران، قائلة إنها ردت على الضربات التي شنتها طهران على إسرائيل هذا الشهر، وذلك في أحدث هجوم في الصراع الآخذ في التصاعد بين الخصمين شديدي التسلح.

وقال خلال مؤتمر صحفي في ساموا حيث كان يحضر اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث “أنا واضح في أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الإيراني. وأنا واضح بنفس القدر في أننا بحاجة إلى تجنب المزيد من التصعيد بالمنطقة وحث جميع الأطراف على ضبط النفس. يجب على إيران عدم الرد”.