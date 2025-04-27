رئيس الوزراء الياباني إلى فيتنام والفيليبين لبحث الرسوم الجمركية

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غادر رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الأحد في زيارة تستغرق أربعة أيام لفيتنام والفيليبين، تندرج في إطار مساعيه لتعزيز علاقات بلاده التجارية مع جيرانها بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتأتي زيارة إيشيبا بعد جولة قام بها الرئيس الصيني شي جينبينغ في جنوب شرق آسيا حيث تسعى بكين إلى ترسيخ مكانتها كبديل من الولايات المتحدة جدير بالثقة.

قبل مغادرته، وصف إيشيبا فيتنام والفيليبين بأنهما “مركز نمو” يقود الاقتصاد العالمي.

لكنه قال إنهما تواجهان “تأثيرات كبيرة” بسبب الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي، مضيفا أن الشركات اليابانية العاملة في المنطقة قد تتضرر أيضا.

وأضاف “نود الاستماع بعناية إلى آراء ومخاوف الشركات اليابانية في المنطقة والاستفادة منها في كيفية تعاملنا مع إجراءات الرسوم الجمركية”.

وعلى الرّغم من أنّ اليابان أكبر مستثمر في الولايات المتّحدة، إلا أنها لا تزال تعاني من الرسوم الباهظة التي فرضها ترامب على صادراتها إلى بلاده من السيارات والصلب والألمنيوم.

وتخضع اليابان أيضا لضريبة إضافية شاملة بنسبة 10% فرضها ترامب على معظم شركاء بلاده التجاريين بينما جمّد الرئيس الأميركي رسوما تجارية “تبادلية” بنسبة 24% فرضها على الحليف الاقتصادي والاستراتيجي لبلاده.

ومن المتوقع أن يبحث إيشيبا قضايا تتعلق بتحرك الصيني المتزايد في بحر الصين الشرقي والجنوبي.

وتواجهت سفن الدوريات الصينية واليابانية في بحر الصين الشرقي بسبب الجزر المتنازع عليها.

والامر نفسه تكرر مع فيتنام والفيليبين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه بشدة مع بكين.

وقال رئيس الوزراء الياباني “هناك محاولات من جانب الصين لتغيير الوضع الراهن من جانب واحد بالقوة، ونود تعزيز تعاوننا الأمني بشكل أكبر” مع هانوي ومانيلا.

هيه/شي/ب ق