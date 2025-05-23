رئيس الوزراء الياباني يؤكد لترامب طلب بلاده إلغاء الرسوم الجمركية

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أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الجمعة أنه شدد للرئيس الأميركي دونالد ترامب على مطلب إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية، قبيل محادثات جديدة بين البلدين.

وقال إيشيبا بعد أن تحدث هاتفيا مع ترامب لمدة 45 دقيقة صباح الجمعة (مساء الخميس في واشنطن)، “نقلت إليه موقف اليابان. لا يوجد تغيير في مطالبنا بإلغاء الرسوم الجمركية”.

وأضاف إيشيبا في مؤتمر صحافي في طوكيو أن “مجموعة واسعة من المواضيع تمت مناقشتها، بينها التعرفات الجمركية والأمن الاقتصادي”.

وتابع “كما ذكرت سابقا، لا يقتصر الأمر على الرسوم الجمركية، بل يتعلق أيضا بالاستثمار. ولن نغيّر موقفنا من تعاون اليابان والولايات المتحدة لاستحداث فرص عمل في الولايات المتحدة”.

غادر المفاوض الياباني بشأن التعرفات الجمركية الأميركية ريوسي أكازاوا طوكيو الجمعة للمشاركة في جولة ثالثة من المحادثات في واشنطن، مؤكدا أنه “سيطلب بشدة مراجعة” التعرفات الجمركية الأميركية.

وتواجه اليابان، الحليف الوثيق لواشنطن والمصدر الرئيسي للاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة، منذ بداية نيسان/أبريل، على غرار بلدان أخرى، رسوما جمركية أميركية بنسبة 10%، فضلا عن رسوم إضافية بنسبة 25% على السيارات والصلب.

والعام الماضي مثّلت السيارات حوالى 28% من الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة، ويوفر هذا القطاع واحدة من كل ثماني وظائف في البلاد.

كما أن اليابان مهددة برسوم إضافية “متبادلة” بنسبة 24% على جميع صادراتها، علما أنه تم تعليقها موقتا حتى مطلع تموز/يوليو.

وقال أكازاوا، وزير الإنعاش الاقتصادي، قبل صعوده إلى الطائرة التي تقله إلى واشنطن لحضور اجتماعات السبت إن “سلسلة الإجراءات الجمركية التي اتخذتها الولايات المتحدة مؤسفة. وسنطالب بشدة بمراجعة هذه الإجراءات”.

وأضاف “يجب أن نتوصل إلى اتفاق، وأن يكون مربحا للطرفين. لذا، سنستمع بعناية إلى مختلف مقترحات وأفكار الجانب الأميركي، وسنسعى لإيجاد تفاهم”.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن إتش كاي” ووسائل إعلام يابانية أخرى، عن مصادر حكومية قولها إن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لن يشارك في المحادثات هذه المرة.

وأشارت تقارير إعلامية أيضا إلى أن ريوسي أكازاوا قد يعود إلى الولايات المتحدة في 30 أيار/مايو.

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