رئيس وزراء تايلاند يحل البرلمان في خضم نزاع حدودي مع كمبوديا

حلّ رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول الجمعة البرلمان، بعد ثلاثة أشهر فقط من وصوله إلى السلطة، في خضم نزاع حدودي دام مع كمبوديا.

جاء هذا القرار بينما لا يزال مئات الآلاف من التايلانديين تحت خيام أو في مراكز إيواء طارئة، هربا من المعارك على الحدود المتنازع عليها مع الجارة كمبوديا، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا منذ بداية الأسبوع.

لكن هذه الأزمة لم تحل دون تجدد عدم الاستقرار السياسي المزمن في البلاد، ففي رسالة قصيرة على فيسبوك لمح تشارنفيراكول مساء الخميس إلى نيته حل البرلمان قائلا “أود أن أعيد السلطة إلى الشعب”.

وأكد هذا الأمر صباح الجمعة بمرسوم نشر في الصحيفة الملكية، وهي بمثابة الجريدة الرسمية للبلاد، أعلن فيه إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في أجل يراوح بين 45 و60 يوما، أي بحلول مطلع شباط/فبراير.

واورد المرسوم “نظرا لكون الحكومة حكومة أقلية، ولأن الوضع السياسي الداخلي يواجه عدة تحديات، فإنها لم تعد قادرة على إدارة شؤون الدولة بشكل مستمر وفعال ومستقر”.

– قرار لصالح حزبه –

تولى أنوتين تشارنفيراكول، من حزب بومجايتهاي المحافظ، رئاسة الحكومة في أيلول/سبتمبر بعد إقالة رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، ابنة رجل الأعمال ورئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا.

وتعهد عند تعيينه حل مجلس النواب لتنظيم انتخابات مبكرة مطلع العام 2026، فيما كان المراقبون يتوقعون أن يتم ذلك بعد عيد الميلاد.

وأكد للصحافيين الجمعة “أعددت مرسوم حل المجلس منذ اليوم الأول من تعييني”.

وسيستمر في تصريف الأعمال حتى إجراء الانتخابات.

وبحسب المحلل ستيتورن تانانيتشوت، من كلية العلوم السياسية بجامعة شولالونغكورن، قد يصب هذا القرار “في صالح حزبه” المحافظ، في ظل “تنامي الشعور القومي وسط النزاع الحدودي” مع كمبوديا.

كان أنوتين تشارنفيراكول (59 عاما) حليفا قويا لعائلة شيناواترا التي هيمنت على المشهد السياسي في البلاد لعقود طويلة، قبل أن يتراجع نفوذها. كما اشتهر بكونه المهندس الرئيسي لإلغاء تجريم زراعة واستهلاك القنب الهندي.

خلال الأشهر الثلاثة الماضية واجه تحدي مواكبة وفاة الملكة سيريكيت والدة الملك الحالي للبلاد، وفيضانات مدمرة جنوب البلاد، والتوترات المتصاعدة مع كمبوديا التي أدت الى تجدد الاشتباكات المسلحة على الحدود الأحد.

– اليوم السادس –

دخلت هذه الاشتباكات يومها السادس الجمعة، بعدما استمرت مواجهات سابقة في تموز/يوليو خمسة أيام، مسفرة عن مقتل 43 شخصا ونزوح نحو 300 ألف آخرين.

في مراكز الإيواء الطارئة لا يولي اللاجئون اهتماما كبيرا بالأزمة السياسية، بقدر ما يتطلعون الى تحسين أوضاعهم اليومية.

وقالت سومراك سوِبسونتورِن (60 عاما) المتحدرة من إقليم سورين “أيا كان القائد الجديد أريده فقط أن يساعد المزارعيين العاديين مثلنا”.

وتخوض تايلاند وكمبوديا نزاعا حول أراض على طول الحدود الفاصلة بين البلدين والتي رسمت خلال فترة الاستعمار الفرنسي للمنطقة.

ووقع البلدان في 26 تشرين الأول/أكتوبر اتفاقا لوقف إطلاق النار رعاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكن تايلاند علقت تنفيذه بعد بضعة أسابيع عقب انفجار لغم أرضي أدى إلى إصابة عدد من جنودها.

وقال ترامب هذا الأسبوع إنه يعتزم الاتصال بزعيمي البلدين، ليطلب منهما وقف الأعمال العدائية.

