رئيس وزراء قطر لإيران: استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط سيؤدي لتعميق الأزمة

دبي 10 مايو أيار (رويترز) – قالت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأحد إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مكالمة هاتفية أن استخدام مضيق هرمز “كورقة ضغط” سيؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة في الخليج.

وأضاف أن “حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر”.

وشدد على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة لتهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات وإنهاء الحرب.

ولم تذكر الوزارة متى جرت المكالمة.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله وإيمان أبو حصيرة – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)