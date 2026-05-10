The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

رئيس وزراء قطر لإيران: استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط سيؤدي لتعميق الأزمة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 10 مايو أيار (رويترز) – قالت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأحد إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني أبلغ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مكالمة هاتفية أن استخدام مضيق هرمز “كورقة ضغط” سيؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة في الخليج.

وأضاف أن “حرية الملاحة تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن إغلاق مضيق هرمز أو استخدامه كورقة ضغط لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وتعريض المصالح الحيوية لدول المنطقة للخطر”.

وشدد على ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة لتهيئة الظروف الملائمة للتقدم في المفاوضات وإنهاء الحرب.

ولم تذكر الوزارة متى جرت المكالمة.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله وإيمان أبو حصيرة – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية