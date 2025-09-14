رئيس وزراء قطر يحضَ المجتمع الدولي على وقف “الكيل بالمعايير المزدوجة” ومعاقبة إسرائيل

حضّ رئيس الوزراء القطري المجتمع الدولي الأحد على وقف “الكيل بالمعايير المزدوجة”، داعيا خلال اجتماع تحضيري لقمة عربية-إسلامية مرتقبة في الدوحة الاثنين، إلى معاقبة إسرائيل على جرائمها.

وتستضيف قطر الاثنين قمة للدول العربية والإسلامية للتعبير عن رفضها للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حماس في العاصمة القطرية وتضامنها مع الدوحة.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل خمسة من عناصر الحركة وأحد أفراد قوات الأمن القطرية.

وقد لقي الهجوم إدانة دولية واسعة النطاق، لا سيما من دول الخليج الغنية حليفة الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لإسرائيل.

وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني خلال اجتماع مغلق لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية عشية القمّة إن “ما يشجع إسرائيل على الاستمرار في هذا النهج هو صمت، بل بالأحرى عجز المجتمع الدولي عن محاسبتها”.

وأضاف أنه “حان الوقت لتوقف المجتمع الدولي عن الكيل بالمعايير المزدوجة ومعاقبة اسرائيل على جميع الجرائم التي ارتكبتها”.

وتابع “يجب أن تعلم إسرائيل أن حرب الإبادة المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق التي تستهدف نزعه من أرضه (…) لن تفلح”.

وتستضيف قطر أكبر قاعدة أميركية في المنطقة، وتتوسط في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة إلى جانب الولايات المتحدة ومصر.

وفي القمة المقررة الاثنين، أكدت إيران مشاركة رئيسها مسعود بزشكيان، والعراق مشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وأكدت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيحضر القمة أيضا. فيما وصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الدوحة مساء الأحد.

وتعليقا على انعقاد القمة، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس باسم نعيم في بيان “نتطلع إلى أن تخرج القمة بموقف عربي–إسلامي موحد وحاسم، وبإجراءات واضحة ومحددة، أهمها: وقف العدوان وحرب الإبادة على غزة وفك الحصار عنها، وقطع كل أشكال العلاقات مع هذا الكيان المارق وملاحقته على جرائمه”.

