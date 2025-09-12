رئيس وزراء قطر يلتقي يوم الجمعة عددا من كبار المسؤولين الأمريكيين

واشنطن (رويترز) – يعتزم رئيس الوزراء القطري عقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين كبار يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يناقش معهم الهجوم الإسرائيلي على بلاده ووضع محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي متصاعد.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت متأخر من يوم الخميس أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في البيت الأبيض بواشنطن.

وأفاد موقعا بوليتيكو وأكسيوس بأنه من المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء أيضا بالرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جيه.دي فانس والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.

وحاولت إسرائيل قتل قيادات سياسية من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الهجوم الذي شنته يوم الثلاثاء، مصعدة بذلك أعمالها العسكرية في المنطقة.

وأثار الهجوم تنديدا دوليا واسعا بالنظر لأنه قد يتسبب في تصعيد التوتر في منطقة متوترة بالفعل. وندد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الخميس بالهجوم الذي تعرضت له العاصمة القطرية الدوحة في الآونة الأخيرة، لكنه لم يذكر إسرائيل في البيان الذي وافقت عليه كل الدول الأعضاء البالغ عددها 15 ومن بينها الولايات المتحدة حليفة إسرائيل.

وتنظر واشنطن لقطر أيضا كحليف قوي في منطقة الخليج. ولعبت قطر دور الوسيط في محاولة ترتيب اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى الحركة ووضع خطة لمرحلة ما بعد الصراع في غزة.

وأكد ترامب يوم الثلاثاء أن قرار إسرائيل بضرب قطر اتخذه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وشدد على أن الهجوم على قطر لا يخدم المصالح الأمريكية ولا الإسرائيلية. وعبر ترامب عن استيائه من الضربة.

وكان ترامب قد تعهد بإنهاء حرب إسرائيل في غزة عندما تولى منصبه في يناير كانون الثاني، لكن هذا الهدف ظل بعيد المنال. وبدأت ولايته بوقف إطلاق نار استمر شهرين وانهار عندما قتلت غارات إسرائيلية 400 فلسطيني في 18 مارس آذار.

وخلال الأسابيع الماضية، صدمت صور الفلسطينيين الذين أنهكهم الجوع في غزة، بما في ذلك الأطفال، العالم وأثارت انتقادات لإسرائيل.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية)