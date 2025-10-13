The Swiss voice in the world since 1935
رئيس وزراء كندا: إطلاق سراح الرهائن يجب أن يكون “نقطة تحول” في غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن إطلاق سراح الرهائن من غزة يوم الاثنين يجب أن يكون نقطة تحول نحو سلام دائم، وحث جميع الأطراف على الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر في بيان “ندعو جميع الأطراف إلى مواصلة تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك مواصلة انسحاب القوات الإسرائيلية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية المستدامة وعلى نطاق واسع إلى غزة وفي جميع أنحائها دون تأخير”.

وأضاف “يجب أن يكون إطلاق سراح الرهائن نقطة تحول نحو سلام دائم”، مؤكدا على ضرورة نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وعدم الاضطلاع بأي دور في إدارة دولة فلسطينية منزوعة السلاح مستقبلا.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

