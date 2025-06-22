رئيس وزراء كندا يحث أطراف الصراع على العودة فورا إلى طاولة المفاوضات

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(رويترز) – دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يوم الأحد أطراف الصراع على العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى حل دبلوماسي بعد أن هاجمت الولايات المتحدة مواقع نووية رئيسية في إيران.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه “محا” المواقع النووية الإيرانية الرئيسية في ضربات خلال الليل، في تصعيد كبير للصراع في الشرق الأوسط.

وقال كارني “بينما كان العمل العسكري الأمريكي الذي جرى الليلة الماضية يهدف إلى احتواء هذا التهديد، لا يزال الوضع في الشرق الأوسط مضطربا للغاية”.

وأضاف “تدعو كندا الأطراف إلى العودة فورا إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء هذه الأزمة”.