رئيس وزراء كندا يلتقي ترامب الثلاثاء لبحث قضية الرسوم الجمركية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الجمعة أنه سيتوجه الثلاثاء إلى واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

ووفقا لبيان صادر عن الحكومة الكندية، إنها “زيارة عمل” لمناقشة “الأولويات المشتركة في إطار علاقة اقتصادية وأمنية جديدة” بين البلدين.

وستكون هذه الزيارة الثانية لمارك كارني إلى البيت الأبيض منذ انتخابه في نيسان/أبريل بحيث أضّرت الحرب التجارية التي شنّتها إدارة ترامب بالعلاقات بين البلدين الجارين، وانعكست سلبا على الاقتصاد الكندي.

وشهدت كندا التي تُعدّ الولايات المتحدة شريكها التجاري الرئيسي، تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,5% في الربع الثاني وتراجعا حادا في الصادرات بنسبة 27%.

وفرض دونالد ترامب رسوما جمركية على بعض المنتجات من كندا والتي لا تشملها اتفاق التجارة الحرة بين البلدين USMCA.

ومن المقرر أن تتم مراجعة هذا الاتفاق الساري منذ العام 2020 والذي يشمل المكسيك أيضا، من جانب الدول الثلاث خلال الأشهر المقبلة.

ويأمل الرئيس الجمهوري بإعادة التفاوض بشأنه لضمان شروط أفضل  للمصنعين الأميركيين.

تيب/ليل/الح

