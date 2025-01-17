مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

رئيس وزراء لبنان: أجواء إيجابية في محادثات تشكيل الحكومة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

بيروت (رويترز) – قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام يوم الجمعة إن تشكيل الحكومة الجديدة لن يتأخر مشيرا إلى أجواء إيجابية للغاية في المناقشات المتعلقة بتشكيلها.

وحظي سلام بترشيح أغلبية أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين لتشكيل الحكومة الجديدة، غير أنه لم يحصل على دعم جماعة حزب الله وحركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال سلام للصحفيين بعد لقاء مع الرئيس جوزاف عون الذي انتخبه البرلمان رئيسا في التاسع من يناير كانون الثاني “الأجواء أكثر من إيجابية وعملية تشكيل الحكومة تسير على الطريق الصحيح، وسأعلن قريبا عن أسماء وزراء الحكومة اللبنانية الجديدة”.

وقال بري، الحليف الوثيق لحزب الله، بعد اجتماع مع سلام اليوم الجمعة “اللقاء كان واعدا”.

وكانت جماعة حزب الله وحركة أمل المدعومتان من إيران تريدان بقاء رئيس الوزراء المنتهية ولايته نجيب ميقاتي في منصبه، لكن أغلبية النواب اختاروا سلام، الذي شغل في السابق منصب رئيس محكمة العدل الدولية.

وغالبا ما تستغرق مناقشات تشكيل الحكومة في لبنان وقتا طويلا بسبب المساومات بين الفصائل الطائفية للفوز بالحقائب الوزارية.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
54 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
1 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية