رئيس وزراء لبنان: أجواء إيجابية في محادثات تشكيل الحكومة

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بيروت (رويترز) – قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام يوم الجمعة إن تشكيل الحكومة الجديدة لن يتأخر مشيرا إلى أجواء إيجابية للغاية في المناقشات المتعلقة بتشكيلها.

وحظي سلام بترشيح أغلبية أعضاء مجلس النواب يوم الاثنين لتشكيل الحكومة الجديدة، غير أنه لم يحصل على دعم جماعة حزب الله وحركة أمل بزعامة رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقال سلام للصحفيين بعد لقاء مع الرئيس جوزاف عون الذي انتخبه البرلمان رئيسا في التاسع من يناير كانون الثاني “الأجواء أكثر من إيجابية وعملية تشكيل الحكومة تسير على الطريق الصحيح، وسأعلن قريبا عن أسماء وزراء الحكومة اللبنانية الجديدة”.

وقال بري، الحليف الوثيق لحزب الله، بعد اجتماع مع سلام اليوم الجمعة “اللقاء كان واعدا”.

وكانت جماعة حزب الله وحركة أمل المدعومتان من إيران تريدان بقاء رئيس الوزراء المنتهية ولايته نجيب ميقاتي في منصبه، لكن أغلبية النواب اختاروا سلام، الذي شغل في السابق منصب رئيس محكمة العدل الدولية.

وغالبا ما تستغرق مناقشات تشكيل الحكومة في لبنان وقتا طويلا بسبب المساومات بين الفصائل الطائفية للفوز بالحقائب الوزارية.