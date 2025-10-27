روبيو: الضربة الإسرائيلية يوم السبت في غزة لم تنتهك وقف إطلاق النار

على متن طائرة الرئاسة (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الاثنين إن واشنطن لا تعتبر الضربة التي قالت إسرائيل إنها استهدفت عضوا في حركة فلسطينية مسلحة في قطاع غزة انتهاكا لوقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وقالت إسرائيل إنها استهدفت يوم السبت عضوا في حركة الجهاد الإسلامي وإنه كان يخطط لمهاجمة قوات إسرائيلية.

وأصدرت حركة الجهاد الإسلامي بيانا يوم الأحد قالت فيه “إن ادعاء جيش الاحتلال أن كوادر من سرايا القدس في النصيرات كانوا يعدون أمس لعمل وشيك هو محض ادعاء كاذب وافتراء يسعى الاحتلال من ورائه إلى تبرير عدوانه وخرقه لوقف إطلاق النار”.

وفي تصريحات على متن طائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال رحلة إلى آسيا، قال روبيو “لا نعتبر ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار”.

وأضاف روبيو أن إسرائيل لم تتنازل عن حقها في الدفاع عن النفس في إطار الاتفاق الذي توسطت فيه واشنطن ومصر وقطر والذي أطلقت بموجبه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سراح الرهائن الأحياء المتبقين في القطاع هذا الشهر.

وقال “لديهم الحق إذا كان هناك تهديد وشيك لإسرائيل، وجميع الوسطاء يوافقون على ذلك”.

وأوضح روبيو أن وقف إطلاق النار في غزة، الذي لا يزال ساريا بين إسرائيل وحماس بعد حرب لعامين، يستند إلى التزامات من الجانبين.

وأشار إلى أن حماس عليها الإسراع في إعادة رفات الرهائن الذين لقوا حتفهم في الأسر.

ووقعت الضربة الإسرائيلية يوم السبت بعد وقت قصير من مغادرة روبيو إسرائيل التي زارها بهدف ترسيخ وقف إطلاق النار.

