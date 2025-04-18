روبيو: على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لإعادة عقوبات إيران

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باريس (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الجمعة إن على أوروبا أن تقرر ما إذا كانت مستعدة لإعادة فرض العقوبات على إيران عندما يتضح أنها على وشك تطوير سلاح نووي.

وأضاف روبيو متحدثا من باريس بعد اجتماعه مع قادة أوروبيين “يتعين على الأوروبيين اتخاذ قرار، لأنني أعتقد أنه ينبغي علينا جميعا توقع أنهم على وشك تلقي تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يفيد بأن إيران ليست فقط بعيدة عن الالتزام، بل إنها قريبة بشكل خطير من امتلاك سلاح، وأقرب من أي وقت مضى”.