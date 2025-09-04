روبيو يكثّف الدعم للإكوادور في إطار تحرّك إقليمي لمكافحة الجريمة

وعد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس بتقديم دعم أمني للإكوادور وأعلن تصنيف عصابتين على قوائم الإرهاب فيما تعهّد تكثيف مكافحة المجرمين إقليميا بعد ضربة أميركية استهدفت قاربا يشتبه بأنه على ارتباط بفنزويلا.

نشر رئيس الإكوادور دانيال نوبوا المتحالف مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قوات لمكافحة العنف الذي حوّل بلاده من الأكثر أمانا في أميركا اللاتينية إلى إحدى دول المنطقة الأكثر خطورة.

واجتمع روبيو مع نوبوا في قصر تاريخي في كيتو حيث قال إن الولايات المتحدة ستقدّم للإكوادور دعما أمنيا بقيمة تناهز 20 مليون دولار يشمل ستة ملايين مسيّرة.

كما أشار إلى أن الولايات المتحدة ستصنّف عصابتين هما لوس لوبوس ولوس شونيروس كمنظمتين أجنبيتين إرهابيتين.

وأفاد الوزير الصحافيين بأن واشنطن تساعد الإكوادور في “خوض حرب ضد هذه الحيوانات الشرسة، هؤلاء الإرهابيين”.

وأضاف في إطار حديثه عن تحرّك ترامب ضد الجماعات الإجرامية أن “هذه الإدارة تواجهها كما لم تواجَه قط”.

وأكدت وزيرة خارجية الإكوادور غابرييلا سومرفيلد في مؤتمر صحافي مشترك أن بلادها ترغب في أن ترى منطقة الأميركيتين خالية من “تهديدات مجموعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجماعات الإرهابية التي تسعى لإخضاع مواطنينا”.

وتأتي الزيارة بعد يومين على إعلان القوات الأميركية تفجير قارب يشتبه بأنه لتهريب المخدرات يتبع لعصابة على صلة برئيس فنزويلا اليساري نيكولاس مادورو في عملية قال ترامب إنها أدت إلى مقتل 11 شخصا.

ولم تتمكن فرانس برس من التحقق بشكل مستقل من تفاصيل الهجوم الذي أعلنته واشنطن.

من جانبه، اتّهم وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو الولايات المتّحدة بتنفيذ عمليات إعدام تعسفية قائلا “قتلوا 11 شخصا بدون المرور عبر القضاء”.

وندد روبيو الخميس بمادورو الذي يواجه اتهامات في الولايات المتحدة، وهدد بتنفيذ مزيد من الضربات.

وقال إن مادورو “فار من العدالة الأميركية.. لن نكتفي بملاحقة تجار المخدرات الذين يستخدمون القوارب السريعة الصغيرة”.

وتعهّدت سومرفيلد بدورها أن تواصل الإكوادور مساعدة الولايات المتحدة في تنفيذ إحدى أهم أولويات ترامب: الحد من الهجرة.

وقالت إن “الإكوادور ستدعم الولايات المتحدة. إنه أمر رمزي ومهم بالنسبة لشريكتنا وسنقوم بذلك بشكل منسّق”.

– عودة أميركية –

ولفت روبيو الى أن الولايات المتحدة ستسعى “خلال أسابيع” للتوصل إلى اتفاق اقتصادي مع الإكوادور.

وتعد الإكوادور الواقعة بين كولومبيا والبيرو، أكبر بلدين منتجين للكوكايين في العالم، نقطة انطلاق لسبعين في المئة من إمدادات العالم من المخدر والتي يصل نصفها تقريبا إلى الولايات المتحدة، بحسب الأرقام الرسمية.

وأقامت الولايات المتحدة على مدى سنوات قاعدة عسكرية في ميناء مانتا المطل على المحيط الهادئ. وكان لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية حضور كبير في البلاد.

لكن القاعدة أُغلقت عام 2009 بعدما رفض الرئيس اليساري حينذاك رافايل كوريا تجديد عقد الإيجار.

إلا أن نوبوا تحرّك لتعديل الدستور الإكوادوري بما يسمح بعودة القوات الأميركية.

وفي هذا الصدد، قال روبيو “إذا دعونا للعودة، فسنفكّر في الأمر بمنتهى الجديّة”.

ويتعيّن على الإكوادور أن توازن بين علاقتها الوديّة مع ترامب وعلاقتها مع الصين التي تدين لها بمليارات الدولارات بعد اتفاق مرتبط بالبنى التحتية.

