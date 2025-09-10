روسيا: الضربة الإسرائيلية على قطر “انتهاك صارخ” لميثاق الأمم المتحدة

موسكو (رويترز) – نددت روسيا يوم الأربعاء بالهجوم الإسرائيلي على أعضاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة، وحثت جميع الأطراف على الامتناع عن أي أعمال من شأنها تصعيد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان “تعد روسيا هذ الواقعة انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعديا على سيادة دولة مستقلة وسلامة أراضيها، وخطوة تؤدي إلى مزيد من التصعيد وزعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط”.

وأضافت “هذه الأساليب في محاربة من تعدهم إسرائيل أعداء ومعارضين لها تستحق أشد التنديدات”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)