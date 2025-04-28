روسيا تؤكد أن لا مفاوضات من دون الاعتراف بضمّها مناطق أوكرانية

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وضعت موسكو الإثنين الاعتراف الدولي بضمّها شبه جزيرة القرم وأربع مناطق أوكرانية أخرى، شرطا أساسيا لإجراء أي مفاوضات مع كييف، بعدما قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتقد بأنّ فولوديمير زيلينسكي مستعدّ للتخلي عن شبه الجزيرة، على الرغم من نفي الرئيس الأوكراني ذلك.

ولم يتم الإعلان رسميا عن محادثات مباشرة بين موسكو وكييف حتى الآن، لكنّ هذا الاحتمال أصبح محلّ شكوك بشكل متزايد، بعد ثلاث سنوات على بدء الغزو الروسي الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الجنود والمدنيين.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لصحيفة “أو غلوبو” البرازيلية، إنّ “الاعتراف الدولي بملكية روسيا للقرم وسيفستابول وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية ومنطقتي خيرسون وزابوريجيا أمر أساسي” قبل الإجراء بأي مفاوضات.

– قضية القرم الشائكة –

وضمّت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في آذار/مارس 2014، الأمر الذي لا يعترف به المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وفي أيلول/سبتمبر 2022، بعد عدّة أشهر على بداية الهجوم الروسي واسع النطاق على أوكرانيا، أعلنت موسكو ضمّ أربع مناطق أوكرانية لا تزال تحتلّها بشكل جزئي، وهي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا.

وتؤكد روسيا بشكل شبه يومي أنّها مستعدّة لإجراء محادثات، بينما تضع شروطا محدّدة لذلك.

وفي السياق، أكد الكرملين الإثنين أنّه مستعدّ لـ”بدء عملية تفاوض مع أوكرانيا من دون شروط مسبقة لتحقيق نتيجة سلمية”.

ورغم أنّ كييف استبعدت حتى الآن التخلّي عن شبه جزيرة القرم، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، إنّ موقف نظيره الأوكراني بهذا الشأن قد يتغيّر.

وردا على سؤال الصحافيين بشأن احتمال أن “يتخلى” الرئيس الأوكراني عن هذه المنطقة، قال ترامب “أعتقد ذلك. حصل (ضم) شبه جزيرة القرم قبل 12 عاما”.

ولم تكشف واشنطن تفاصيل خطتها للسلام، لكنها اقترحت تجميد خط الجبهة وتنازل كييف عن القرم لروسيا في مقابل إنهاء القتال، وهو ما لا ترغب كييف في سماعه.

وتحتل روسيا حوالى 20 في المئة من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

– “توقف عن إطلاق النار” –

شكّلت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، نقطة تحوّل في النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، تسعى الولايات المتحدة التي تعدّ الداعم الرئيسي لأوكرانيا، إلى طي صفحة هذا الصراع في أسرع وقت ممكن، الأمر الذي تخشى كييف أنّه سيكلّفها الكثير، بينما يحظى بتأييد من موسكو.

ومدّ الرئيس الأميركي يده إلى فلاديمير بوتين، بينما وجّه كلمات قاسية جدا لفولوديمير زيلينسكي، معتمدا مببرات الكرملين بشأن جذور الصراع، ومعتبرا أنّ سعي كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) من الأسباب وراء ذلك.

ولكن في الأيام الأخيرة، شكك ترامب بشأن رغبة نظيره الروسي في إنهاء الحرب، بينما التقى زيلينسكي على هامش مراسم جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان السبت.

كذلك، حضّ نظيره الروسي على “وقف إطلاق النار” وإبرام اتفاق، قائلا “أريده أن يتوقف عن إطلاق النار. اجلسوا ووقّعوا الاتفاق”. وأضاف “أعتقد أن لدينا الأسس لاتفاق، وأريده أن يوقّعه”.

من جانبه، قال وزير خارجيته ماركو روبيو الأحد لمحطة إن بي سي “نحن قريبون (من اتفاق)، لكننا لسنا قريبين بما يكفي”، مضيفا “أعتقد أن هذا الأسبوع سيكون مفصليا”.

– “إنجاز” –

بالتوازي مع الاضطرابات الدبلوماسية، تظل أوكرانيا في وضع صعب على خطوط الجبهة بعد أكثر من ثلاثة أعوام على بدء النزاع الذي دمّر العديد من مناطقها.

وأكدت روسيا الأحد أنّها استعادت بشكل كامل منطقة كورسك الحدودية التي دخلتها القوات الأوكرانية في آب/أغسطس 2024 وكانت لا تزال تسيطر على جيوب قليلة فيها. إلا أنّ كييف وصفت هذا الإعلان بأنّه “كاذب” و”دعاية”، وأكد زيليسنكي أنّ العمليات العسكرية “مستمرّة” في المنطقة.

وجاء ذلك فيما اعترفت كوريا الشمالية الإثنين للمرة الأولى بأنها أرسلت قوات لمساعدة روسيا في استعادة المناطق التي سيطر عليها الأوكرانيون في كورسك.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم جونغ أون قوله إن “أولئك الذين قاتلوا من أجل العدالة هم جميعا أبطال وممثلون لشرف الوطن”. وأضاف أنه ستتم قريبا إقامة نصب تذكاري في العاصمة بيونغ يانغ يخلّد “مآثر المعركة”.

والإثنين، شكر فلاديمير بوتين نظيره الكوري الشمالي على “الإنجاز” الذي حققه جنوده “انطلاقا من شعور بالتضامن والعدالة والرفقة الحقيقية”.

بور-روك/جص-ناش/غ ر