روسيا ستبني أول محطة نووية في كازاخستان (سلطات كازاخستان)

afp_tickers

3دقائق

أعلنت سلطات كازاخستان، أكبر منتج لليورانيوم في العالم، السبت اختيار الشركة الروسية العملاقة لصناعات الطاقة النووية “روساتوم” لبناء أول محطة نووية في البلاد، وهو مشروع كانت فرنسا والصين وكوريا الجنوبية تسعى لتوليه.

وأعلنت وكالة الطاقة الذرية الكازاخستانية “تم اختيار روساتوم لقيادة تحالف دولي لبناء أول محطة للطاقة النووية في كازاخستان”.

وتواجه كازاخستان، الجمهورية السوفياتية السابقة الشاسعة وحليفة موسكو، التي تُعدّ أكبر منتج لليورانيوم في العالم (43%) وثالث أكبر مُورّد لليورانيوم الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، نقصا حادا في الكهرباء الضرورية للاستهلاك المحلي.

واشارت الوكالة الكازاخستانية إلى أنها “تدرس مسألة الحصول على تمويل حكومي للصادرات على نفقة الاتحاد الروسي، تماشيا مع مقترحات روساتوم”.

وكانت روساتوم تسعى إلى جانب المؤسسة النووية الوطنية الصينية وشركة كهرباء فرنسا وشركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية (كوريا الجنوبية) إلى بناء أول محطة للطاقة النووية في كازاخستان.

واضافت الوكالة أنها “ستواصل العمل مع شركاء أجانب لتشكيل تحالف دولي فعال”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويأتي مشروع التحالف الدولي هذا الذي لم تكشف تفاصيل عن تشكيلته، تلبية لرغبة الزعيم الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في الحفاظ على علاقات جيدة مع القوى الكبرى.

وبالتالي فازت موسكو التي تحظى بنفوذ تارخي في آسيا الوسطى، بهذه المناقصة على حساب الصين التي باتت لاعبا رئيسيا في المنطقة.

يأتي هذا الإعلان قبل أيام قليلة من زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى كازاخستان لحضور قمة “آسيا الوسطى والصين”.

سيتم بناء المحطة التي حظيت بموافقة في استفتاء في خريف العام الماضي حاءت نتائجه مطابقة للتوقعات، بالقرب من قرية أولكين شبه المهجورة (جنوب)، على ضفاف بحيرة بلخاش، ثاني أكبر بحيرة في آسيا الوسطى.

وستبني شركة روساتوم محطة نووية صغيرة في أوزبكستان المجاورة، كما اقترحت مشروعا مماثلا في قرغيزستان.

بك/ريم/دص