روسيا شنت أوسع هجوم على منشآت الغاز الأوكرانية خلال الليل

أعلنت شركة “نافتوغاز” الأوكرانية العامة المشغلة لشبكة الغاز الجمعة أن روسيا شنت ليلا “أوسع هجوم” على منشآت لانتاج الغاز في البلاد منذ بدء الغزو الروسي في 2022، مستخدمة 35 صاروخا و60 طائرة مسيرة.

استهدف الجيش الروسي مرارا شبكة الكهرباء الأوكرانية بسلسلة من الهجمات الليلية التي أدت في بعض الأحيان إلى إغراق الملايين في الظلام وقطع إمدادات التدفئة مع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وقالت شركة نفتوغاز الأوكرانية للغاز المملوكة للدولة في بيان إنه خلال الليل “نفذ العدو أوسع هجوم شامل على البنية التحتية لإنتاج الغاز منذ بداية الحرب”.

اتهمت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو روسيا عبر تطبيق تلغرام بـ”إرهاب المدنيين” والسعي إلى حرمانهم من وسائل التدفئة.

ووفقا لشركة نفتوغاز وشركة دي تي إي كيه، وهي شركة مشغلة خاصة، استهدف الهجوم الروسي مواقع للغاز في منطقتي خاركيف (شمال شرق) وبولتافا (وسط).

وقال سيرغي كوريتسكي، رئيس مجلس إدارة نفتوغاز “نتيجة لهذا الهجوم، تضرر جزء كبير من منشآتنا. بعض الأضرار بالغة” منددا بـ”الإرهاب المتعمد” الذي تمارسه موسكو ضد المنشآت المدنية.

وقال إن هذه الهجمات “لا معنى لها من الناحية العسكرية وتهدف فقط … إلى حرماننا من إمكانية تدفئة المنازل الأوكرانية في الشتاء”.

أطلقت روسيا 381 طائرة مسيرة و35 صاروخا على اوكرانيا ليلا مستهدفة البنية التحتية للطاقة، وفقا لسلاح الجو الأوكراني.

وأفاد المصدر نفسه أن 18 صاروخا و78 طائرة مسيرة أصابت أهدافا، وتم الاعتراض الصواريخ والمسيرات الاخرى.

من جانبه، أشار الجيش الروسي إلى أنه نفذ “ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة” ضد المجمع العسكري الصناعي في أوكرانيا و”البنية التحتية للغاز والطاقة التي تدعم عملياتها”.

وأعلنت وزارة الكهرباء الأوكرانية عن انقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق من دون مزيد من التفاصيل.

صار انقطاع التيار الكهربائي في أوكرانيا أقل شيوعا الآن مما كان عليه خلال شتاء 2022-2023، عندما تسببت الهجمات الروسية في انقطاعات واسعة في جميع أنحاء البلاد.

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2024 مذكرات توقيف بحق وزير الدفاع الروسي السابق وقائد الجيش الروسي بتهمة ارتكاب جرائم حرب على إثر استهداف شبكة الكهرباء.

كما شنت أوكرانيا ضربات انتقامية بعيدة المدى بطائرات مسيرة على مصافي النفط الروسية، سعيا لقطع عائدات الطاقة الحيوية التي تقول إنها تمول جيش موسكو.

وقال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني لوكالة فرانس برس الجمعة إن كييف ضربت مصفاة على بُعد حوالي 1400 كيلومتر من الجبهة في منطقة أورينبورغ الروسية قرب كازاخستان.

وأظهرت مقاطع فيديو غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة مسيرة تصطدم بما بدا أنه مصفاة، ما أدى إلى تصاعد عمود من الدخان الرمادي في السماء.

وقال الحاكم الروسي للمنطقة على وسائل التواصل الاجتماعي إن طائرة مسيرة ضربت منشأة صناعية، دون الخوض في التفاصيل.

من جهة ثانية، أعلنت خدمات الطوارئ الأوكرانية الجمعة أن هجوما روسيا بطائرة مُسيّرة أشعل حريقا في مزرعة شمال شرق أوكرانيا خلال الليل، ما أسفر عن نفوق نحو 13 ألف خنزير.

وقالت إن الهجوم استهدف مزرعة في قرية نوفودولازكا بمنطقة خاركيف، وأصيب خلاله أحد عمال المزرعة.

