زلزال بقوة 5.9 درجة يلحق أضرارا بمبان في شرق تركيا ويهز سوريا

reuters_tickers

2دقائق

إسطنبول (رويترز) – ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن زلزالا بقوة 5.9 درجة هز إقليم ملاطية في شرق تركيا يوم الأربعاء، ملحقا أضرارا ببعض المباني مع عدم وقوع قتلى أو جرحى.

وقال وزير الداخلية علي يرلي قايا لصحفيين إن ثلاثة مبان انهارت بشكل جزئي، لكن دون سقوط قتلى أو جرحى.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الرسمية أن الزلزال شعر به سكان محافظتي الحسكة ودير الزور في سوريا.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن الزلزال وقع الساعة 10:46 صباحا (0746 بتوقيت جرينتش) وكان مركزه في منطقة قلعة على بعد نحو 40 كيلومترا شرقي مدينة ملاطية.

وأضافت أن فرقها وفرق الشرطة وقوات الدرك (الأمن) تنفذ عمليات تفتيش في أنحاء المنطقة، بما في ذلك في أقاليم ديار بكر وشانلي أورفا وألازيغ وباتمان وتونجلي.

وذكر يرلي قايا أن 190 شخصا تقريبا يتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات في ستة أقاليم بسبب الزلزال، ولا يزال 43 منهم تحت الملاحظة.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة وإن مركزه كان على عمق تسعة كيلومترات تحت سطح الأرض.