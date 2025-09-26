The Swiss voice in the world since 1935
زيارة نتنياهو تثير احتجاجات في نيويورك

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

نيويورك (رويترز) – نظم آلاف المحتجين مسيرة في مدينة نيويورك يوم الجمعة اعتراضا على الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمدينة من أجل إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأظهر مقطع مصور محتجين وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويرتدون الكوفية ويحملون لافتات كتب عليها “حرروا فلسطين” و”أوقفوا تجويع غزة” و”حظر الأسلحة الآن”.

وتجمع المحتجون في ميدان تايمز سكوير قبل التوجه إلى مقر الأمم المتحدة.

وهتفوا “لا يمكنك الاختباء يا نتنياهو، نحن نتهمك بالإبادة الجماعية”.

وفي كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، ندد نتنياهو بالدول الغربية التي أعلنت اعترافها بدولة فلسطينية. وغادر عدد كبير من المندوبين القاعة فور صعوده إلى المنصة.

وأثارت صور الفلسطينيين الجوعى حالة من الغضب الشديد إزاء الهجوم الإسرائيلي على غزة، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وتسبب في تشريد سكان القطاع بالكامل. ويصف عدد من خبراء حقوق الإنسان هذا الهجوم بأنه إبادة جماعية.

وتنفي إسرائيل ذلك، وتصف أفعالها بأنها دفاع عن النفس بعد الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها في أكتوبر تشرين الأول 2023 وأسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة.

وشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حليف نتنياهو، القيود المفروضة على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين وأمر باعتقال المحتجين وحاول ترحيلهم.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
