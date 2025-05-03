زيلينسكي يقول إنّه لن يلعب “ألعاب” بوتين بشأن إعلان هدنة قصيرة

afp_tickers

3دقائق

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّه لن يلعب “ألعاب” الهدنات القصيرة، كتلك التي طرحها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بين 8 و10 أيار/مايو، معتبرا أنّ هذه المُهل الزمنية قصيرة للغاية لإجراء محادثات جادة.

وقال زيلينسكي لعدد من الصحافيين، من بينهم مراسل وكالة فرانس برس مساء الجمعة، في تصريحات حُظر نشرها حتى السبت، “من المستحيل التفاهم على أي شيء في ثلاثة أو خمسة أو سبعة أيام. لنكُن صريحين. هذا أداء مسرحي من قبله (فلاديمير بوتين). في يومين أو ثلاثة، من المستحيل التوصل إلى خطة لتحديد الخطوات التالية لإنهاء الحرب. لا يبدو الأمر جديا”.

وأضاف أنّ “أحدا لن يساعد بوتين في لعب هذا النوع من الألعاب، لخلق أجواء مريحة حول خروجه من العزلة في التاسع من أيار/مايو، ومنح شعور بالأمان والارتياح لقادة وأصدقاء وشركاء بوتين الذين سيأتون إلى الساحة الحمراء”.

من المتوقع أن يشارك هذا العام قادة حوالى 20 دولة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين للانتصار على ألمانيا النازية في التاسع من أيار/مايو. ومن هؤلاء الرئيس الصيني شي جينبينغ والبرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إضافة إلى حلفاء روسيا التقليديين مثل قادة كازاخستان وبيلاروس وكوبا وفنزويلا.

وفي السياق، أشار الرئيس الأوكراني إلى أنّه لا يستطيع ضمان “سلامة” القادة الدوليين الذين سيكونون حاضرين في هذا اليوم.

وقال “لا نعرف ما ستفعله روسيا في هذا التاريخ. قد تتخذ إجراءات مختلفة، كحرائق وانفجارات، ثمّ تتهمنا” بالوقوف وراءها. وأضاف متوجها إلى قادة الدول الذين سيزورون موسكو “لا يمكننا تحمّل مسؤولية ما يحدث على أراضي الاتحاد الروسي. هم يضمنون سلامتكم”.

وتطالب كييف بـ”وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار” كشرط مسبق لأي مفاوضات مع موسكو التي تجدّد من جانبها استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا، لكنّها مع ذلك تُظهر ترددا بشأن هدنة طويلة الأمد.

وتقول موسكو التي تتقدّم قواتها على الجبهة، إنّها تخشى من أن يسمح وقف إطلاق النار لكييف باستعادة قوتها بدعم عسكري من حلفائها.

وفي وقت سابق، أعلن بوتين هدنة قصيرة خلال عطلة عيد الفصح.

والاثنين، أكد البيت الأبيض أنّ الرئيس دونالد ترامب يأمل في التوصل إلى إطلاق نار “دائم” في أوكرانيا وليس فقط إلى هدنة مؤقتة، كتلك التي اقترحها فلاديمير بوتين لمدّة ثلاثة أيام من الثامن إلى العاشر من أيار/مايو.

ومن جانبه، اعتبر زيلينسكي مساء الجمعة أنّ لقاءه مع نظيره الأميركي في الفاتيكان في 26 نيسان/أبريل، سمح لترامب برؤية النزاع في أوكرانيا “بشكل مختلف قليلا”.

بور-ركو/ناش/ح س