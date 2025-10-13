ساحة الرهائن في تل أبيب تحبس انفاسها قبل عملية الإفراج

مع بزوغ أشعة الشمس في تل أبيب كان عشرات الأشخاص يسرعون الخطى للوصول إلى ساحة الرهائن في المدينة حيث تبث مباشرة المشاهد الأولى للافراج عن الرهائن الأحياء المحتجزين في قطاع غزة.

يغلب التأثر على الجموع التي تبادل العناق وتمسك بأيدي بعضها البعض. وأتى بعضهم حاملين صور الرهائن الذين بدأ الإفراج عنهم صباح الاثنين فيما يلوح آخرون بأعلام إسرائيل.

تقول نوغا التي وضعت ملصقا كتب عليه “اليوم الأخير” لوكالة فرانس برس أنها تشعر “بحماسة كبيرة”.

منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 في جنوب إسرائيل الذي خطف فيه 250رهينة واقتيدوا إلى قطاع غزة، تحمل هذه الشابة يوميا شارة صغيرة تعدد الأيام التي أمضوها محتجزين.

وتوضح “مشاعري مختلطة بين التأثر الكبير والحزن على الذين لن يعودوا”.

بعض الأشخاص أتوا منذ ساعات لحرصهم على عدم تفويت مشهد الافراج عن الرهائن العشرين الأحياء الاثنين إذ أن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أشارت الأحد إلى أن العملية قد تحصل خلال الليل.

ونظم منتدى عائلات الرهائن التجمع الرئيسي لأقارب الرهائن في الساحة، “ليلة صفراء” بلون الشارة التي ترمز للرهائن في إسرائيل والتي انتشرت بشكل واسع في الفضاء العام الإسرائيلي وعند المستديرات وعلى أبواب السيارات.

– “متأثرة جدا” –

وقالت إحدى مؤسسات المنتدى النائبة العمالية السابقة إيميلي مواتي لوكالة فرانس برس وهي بالكاد تحصر دموعها “أنا متأثرة جدا” مشيرة إلى الحشود المجتمعة.

على شاشات ضخمة نصبت في المكان، تبث محطات التلفزة الإسرائيلية لقطات من تجمعات سابقة في الساحة نفسها التي أصبحت على مر الأشهر القلب النابض للتعبئة التي احدثتها عائلات الرهائن للضغط من أجل عودة ابنائها من قطاع غزة.

وتبث مكبرات الصوت بشكل متواصل أغنية “حابايتا” (في المنزل بالعبرية) فيما كشفت كتائب عز الدين القسم لائحة بأسماء الرهائن العشرين الأحياء الذين تفرج عنهم الاثنين.

والأغنية تعود لثمانينات القرن الماضي وكانت موجهة في الأساس للجنود الإسرائيليين خلال الاجتياح الإٍسرائيلي للبنان. وعادت للانتشار بشكل واسع في كل أرجاء البلاد منذ اختطاف الرهائن في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكانت تنشد خلال التجمعات الأسبوعية بمشاركة عشرات آلاف الأشخاص خلال السنتين الأخيرتين.

وتنص الخطة التي وضعها ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة على الإفراج عن الرهائن الـ47 المتبقين في غزة من أصل 251 خطفوا في هجوم حماس وبينهم عشرون تعتقد إسرائيل أنهم ما زالوا على قيد الحياة، إضافة إلى رفات رهينة احتجز في العام 2014.

في المقابل، ستُفرج إسرائيل عن 250 معتقلا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1700 معتقل من سكان غزة احتجزوا منذ اندلاع الحرب.

