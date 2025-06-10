ساعر: قرار بريطانيا بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين “غير مقبول”

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القدس (رويترز) – قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الثلاثاء إن قرار بريطانيا بفرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين “مثير للغضب”.

وأضاف ساعر للصحفيين أن الحكومة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن كيفية الرد على “هذا القرار غير المقبول”.

وذكرت صحيفة التايمز يوم‭ ‬الثلاثاء أن بريطانيا وحلفاء دوليين آخرين سيفرضون رسميا عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف، هما إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، على خلفية سلوكهما خلال الحرب في غزة.