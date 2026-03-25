سبعة قتلى من الجيش العراقي في ضربة جديدة على موقع عسكري في الانبار

afp_tickers

4دقائق

قُتل سبعة عناصر من الجيش العراقي في ضربة على موقع عسكري في محافظة الأنبار بغرب العراق صباح الأربعاء، على ما أعلنت وزارة الدفاع العراقية، وذلك غداة قصف دام على الموقع نفسه الذي يضمّ كذلك عناصر من هيئة الحشد الشعبي.

وقالت الوزارة في بيان إن “مستوصف الحبانية العسكري وشعبة أشغال الحبانية التابعة إلى آمرية موقع الحبانية في وزارة الدفاع” تعرّضا صباح الأربعاء لغارة أدّت إلى “استشهاد سبعة من مقاتلينا الأبطال وإصابة 13 آخرين”.

وأشارت إلى أن البحث عن مفقودين “لا يزال جاريا”.

وقال مسؤول أمني لوكالة فرانس برس إن من بين القتلى “ضابطا في الجيش”، ومن بين الجرحى “ستة عناصر في هيئة الحشد الشعبي”، وهي تحالف فصائل تأسس في العام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، قبل أن ينضوي ضمن المؤسسة العسكرية العراقية ويصبح تابعا للقوات المسلحة.

غير أن الحشد الشعبي يضمّ كذلك ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران تتحرك بشكل مستقل وبعضها منضوية ضمن “المقاومة الإسلامية في العراق” والتي تنفذ يوميا هجمات بمسيّرات وصواريخ على “قواعد العدو” في العراق والمنطقة، منذ اندلاع الحرب التي بدأت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط/فبراير.

ومنذ امتدّت الحرب إلى العراق، تتعرض مقار للحشد الشعبي ولفصائل عراقية مسلحة موالية لطهران لغارات منسوبة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما تستهدف هجمات تتبناها فصائل عراقية المصالح الأميركية، وتنفّذ إيران ضربات ضد مجموعات كردية معارضة في شمال البلاد.

ولفت المسؤول الأمني إلى أن الموقع المستهدف الأربعاء يضمّ “عناصر من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي”.

وكان هذا الموقع استُهدف فجر الثلاثاء بضربة خلّفت 15 قتيلا في صفوف الحشد الذي اتهم الولايات المتحدة بتنفيذها. وهي الأعنف بناء على الأعداد الرسمية المُعلنة للقتلى في الضربات التي طالت العراق منذ بدء الحرب.

وعقب ذلك الهجوم الدامي، منحت السلطات العراقية مساء الثلاثاء الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي “حقّ الردّ والدفاع عن النفس” بمواجهة الضربات على مقارّهم.

ومحافظة الأنبار هي أكبر محافظة عراقية من حيث المساحة، وغالبية سكانها من السُنّة. وهي محاذية للحدود مع سوريا والأردن والسعودية، وتشهد صحراؤها الشاسعة عمليات ينفذها الحشد الشعبي ضدّ بعض خلايا تنظيم الدولة الإسلامية التي لا تزال نشطة منذ دحر التنظيم المتطرّف في العام 2017.

في المقابل، أقرّ البنتاغون الخميس للمرة الأولى بأن مروحيات قتالية نفذت غارات ضد فصائل موالية لطهران في العراق.

وفي العاصمة العراقية بغداد، أفاد مراسلو وكالة فرانس برس صباح الأربعاء بسماع تحليق طائرات حربية على علو منخفض منذ مساء الثلاثاء.

تجغ-كبج/ص ك