سفير إيراني: الهجمات الإسرائيلية “حرب على الإنسانية”

reuters_tickers

1دقيقة

جنيف (رويترز) – قال علي بحريني السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف لمجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء إن الهجمات الإسرائيلية تمثل “حربا على الإنسانية”، وانتقد الدول التي لا تندد بالأفعال التي قال إنها تعرض الناس لإشعاعات خطيرة.

وأضاف “الاستهداف المتعمد للمنشآت النووية الإيرانية لا يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فحسب ولكنه يخاطر أيضا بتعريض جميع الأشخاص في منطقتنا لتسرب خطير محتمل. هذا ليس عملا حربيا ضد بلدنا، بل هو حرب ضد الإنسانية”.

وانتقد تقاعس الدول في التنديد بالهجمات الإسرائيلية، وقال “لا نسمع أي شيء تقريبا من هؤلاء الذين أعلنوا أنفسهم أنصارا لحقوق الإنسان”.