سفير الإمارات لدى واشنطن: أمريكا تتبع نهجا “صعبا” بشأن قضية غزة

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دبي (رويترز) – قال سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف مانع العتيبة يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تتبع نهجا “صعبا” بشأن قضية غزة.

وأضاف في القمة العالمية للحكومات في دبي “كلنا في نهاية المطاف في مهمة للبحث عن حلول، لكننا لا نعرف حتى الآن إلى أين ستؤول الأمور”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتطوره اقتصاديا بعد إعادة توطين سكانه في أماكن أخرى، ليضرب عرض الحائط بسياسة أمريكية دامت عقودا تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وردا على سؤال عما إذا كانت الإمارات والولايات المتحدة يمكنهما إيجاد أرضية مشتركة بشأن غزة، قال العتيبة إن بلاده ستحاول إيجادها.

وذكر أنه لا يزال بإمكان البلدين إجراء محادثات والتنسيق فيما بينهما حتى لو اختلفا بشأن قضية معينة.

وقال “نتمتع بالمرونة، ونعبر عن آرائنا بوضوح، نحن صريحون جدا ولا نندم على ذلك، وبالتالي تماما مثل أي علاقة، يستمع أصدقاؤنا إلينا في بعض الأحيان، ولا يستمعون إلينا أحيانا، نتفق على مواقف معينة في بعض الأوقات، ونختلف في بعض الحالات، سعينا دائما لإيجاد أرضية مشتركة”.

وأضاف “ليس معنى أننا لا نحب شيئا معينا، أننا لن نتحدث مع بعضنا البعض”.