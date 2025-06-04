سفير واشنطن لدى الناتو: على الحلف تحقيق التفوق العسكري على روسيا

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قال سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الناتو ماثيو ويتاكر الأربعاء إنه يتعين على حلف شمال الأطلسي أن يتفوق عسكريا على روسيا التي تستعد فعليا لصراع جديد محتمل.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي قبل اجتماع وزراء دفاع الحلف يومي الأربعاء والخميس في بروكسل “نرى بالفعل أن الكرملين يسعى لإعادة بناء جيشه. يجب أن يتجاوز الحلفاء روسيا”.

وأضاف “تستعد موسكو بالفعل لخطوتها التالية”، مشددا على أنه، في مواجهة هذه التهديدات الروسية، لم يكن أمام دول حلف الناتو “أي خيار”.

وتابع “لنكن واضحين، لقد حان الوقت” لزيادة النفقات العسكرية.

ومن جانبه أكد الأمين العام للحلف مارك روته أمام وسائل الاعلام أن “التهديد الروسي موجود. وسيستمر لفترة طويلة، والروس في الوقت الحالي يعيدون تجهيز قواتهم بوتيرة متسارعة … ينتجون في ثلاثة أشهر ما ينتجه حلف الناتو بأكمله في عام واحد”.

وتكشف تقارير عدة وكالات استخبارات غربية أن روسيا ستعيد تشكيل قواتها العسكرية خلال خمس أو سبع سنوات لتكون قادرة على مهاجمة دولة من دول الحلف.

وذكر السفير الأميركي بالطلب الذي قدمه الرئيس دونالد ترمب مرارا وتكرارا، وهو التزام الدول الـ32 الأعضاء في الناتو بتخصيص ما لا يقل عن 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع.

وأضاف ويتاكر “نحتاج إلى حلف مبني لمواجهة تهديدات عام 2025 وما بعده، وليس لساحات معارك الأمس”.

والولايات المتحدة “تنتظر من كل حليف تقديم خطط ملموسة وميزانيات وجداول زمنية ونتائج، من أجل تحقيق هدف 5%”، وفقا لتصريحات السفير التي تأتي قبل ثلاثة أسابيع من قمة الناتو المقررة في 24 و25 حزيران/يونيو في لاهاي والتي يجب أن تقر هذه النفقات الجديدة.

أب/اج/ص ك