سقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون وإسرائيل تتوعد بالرد

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أعلنت إسرائيل الأحد سقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون الدولي في هجوم أدى إلى توقف حركة الملاحة وتوعدت الدولة العبرية بالرد عليه “بسبعة أضعاف”.

وأعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن “استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخ بالستي”.

وأوردت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بيانا للجماعة جاء فيه “استهدفنا مطار (بن غوريون) في يافا المحتلة بصاروخ بالستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح”.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية الأحد “سقوط صاروخ” في محيط مطار بن غوريون، وذلك بعد أن أعلن الجيش تنفيذ “محاولات لاعتراض الصاروخ”.

وقال قائد لواء المركز في إسرائيل يائير حتسروني في مقطع فيديو صوره من موقع سقوط الصاروخ ويظهر خلفه برج مراقبة مطار بن غوريون، إن الصاروخ أحدث حفرة “بعرض وعمق عشرات الأمتار”.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها تجري “مسحا ميدانيا لرصد سقوط شظايا صواريخ اعتراض”. طالبة من المواطنين “الالتزام بالتعليمات وعدم الاقتراب من أجسام غريبة والاتصال” بها.

من جهتهم، سمع صحافيو وكالة فرانس برس دوي انفجار في أنحاء القدس وفي محيط مطار بن غوريون في مدينة تل أبيب الساحلية.

وفي مطار بن غوريون، أكد صحافي في فرانس برس سماع دوي انفجار “قوي حوالي الساعة 9,35 (بالتوقيت المحلي) وكان الارتداد شديدا للغاية”.

وأضاف “على الفور، طلب أفراد الأمن من مئات المسافرين الاحتماء”.

وبحسب مسؤول في المطار “تم تحويل مسار رحلة قادمة لشركة طيران الهند إلى أبو ظبي”.

وقال المتحدث باسم سلطة المطارات في بيان مقتضب “تم استئناف عمليات الإقلاع والهبوط بشكل طبيعي، مطار بن غوريون مفتوح ويعمل كالمعتاد” بعد توقف قصير جراء سقوط الصاروخ.

بعد استئناف الملاحة، قال مراسل فرانس برس إن “العديد من المسافرين ينتظرون إقلاع رحلاتهم وآخرون يحاولون إيجاد رحلات بديلة”.

ومن بين هؤلاء إسرائيلية قالت إنها “شعرت بالخوف لأن الانفجار كان كبيرا”.

وأضافت المرأة التي فضلت عدم الإفصاح عن اسمها “الآن كل شي على ما يرام … لكن منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر اعتدنا على هذا، قد يأتي صاروخ في أي لحظة، وتتوقف الحياة لبعض الوقت”.

– وزير الدفاع يهدد –

من جانبه، قال جهاز الإسعاف والطوارئ “نجمة داود الحمراء” إنه تلقى اتصالات بشأن إصابات ناجمة عن الانفجار بعد تطاير التراب والحجارة.

وأضاف “رأينا عددا من المصابين موزعين على مسافة كبيرة”.

وأكد الجهاز إخلاء “أربعة مصابين من موقع الانفجار إلى المستشفيات بينهم رجل يبلغ نحو 50 عاما إصاباتهم بين طفيفة ومتوسطة وسيدتان تبلغان 54 و38 عاما، ورجل 64 عاما وجميعهم إصابتهم طفيفة”.

وبحسب الجهاز أيضا تم إخلاء سيدتين أصيبتا أثناء توجههما إلى الملجأ، وشخصين آخرين كانا يعانيان “من القلق”.

من جهته، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالرد، قائلا في بيان مقتضب “من يضربنا سيتم ضربه بسبعة أضعاف”.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تطلق جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل بشكل منتظم، باستثناء فترتي الهدنة في الحرب.

يشنّ الحوثيون أيضا هجمات على سفن تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن انطلاقا من المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن، في ما يعتبرونه “دعما” للفلسطينيين في قطاع غزة.

وردّا على هذه الهجمات تشنّ الولايات المتحدة، بالاشتراك أحيانا مع بريطانيا، غارات ضد مواقع عسكرية للحوثيين في اليمن.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن السبت اعتراض صاروخ أطلق من اليمن وتبنّاه الحوثيون.

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان مصور السبت استهداف منشأة عسكرية في وسط إسرائيل “بصاروخ بالستي فرط صوتي نوع فلسطين2”.

ها/ح س