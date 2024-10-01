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سكاي نيوز: رئيس الوزراء البريطاني تحدث هاتفيا مع نتنياهو وملك الأردن

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لندن (رويترز) – قالت شبكة سكاي نيوز يوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تحدث هاتفيا إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعاهل الأردني الملك عبد الله.

وجاء تقرير سكاي نيوز بعد أن أطلقت إيران وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل ردا على حملة إسرائيل على جماعة حزب الله اللبنانية حليفة طهران.

وشاهد صحفيو رويترز اعتراض صواريخ في المجال الجوي للأردن.

ولم يرد مكتب ستارمر بعد على طلب من رويترز للتعليق.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية