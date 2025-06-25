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سلسلة متاجر “كوب أليانزا” الإيطالية توقف بيع المنتجات الإسرائيلية

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روما (رويترز) – قالت سلسلة متاجر “كوب أليانزا 3.0” الإيطالية إنها أوقفت بيع المنتجات الإسرائيلية تضامنا مع الفلسطينيين المتضررين من الحرب والجوع في قطاع غزة.

وذكرت الشركة في بيان أن القرار الأول من نوعه بالنسبة لسلسلة متاجر إيطالية كبيرة في مجال الأغذية والذي جرى الإعلان عنه يوم الثلاثاء يقضي بإزالة منتجات الفول السوداني الإسرائيلية وصلصة الطحينة والمياه الغازية التابعة لشركة صودا ستريم من أرفف متاجر الشركة.

وأضاف البيان أن المتاجر الكبرى بدأت أيضا في بيع مشروب كولا غزة الداعم للفلسطينيين، في دلالة أخرى على الدعم لسكان القطاع.

وتشن إسرائيل حملة عسكرية على غزة بعد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وكوب أليانزا 3.0 هي أكبر شركة في شبكة كوب إيطاليا وتضم ما يقرب من 350 متجرا في ثماني مناطق إيطالية من فريولي فينيتسيا جوليا في الشمال إلى بوليا في الجنوب.

وجاء في البيان “لا يمكن للشركة أن تتجاهل العنف المستمر في قطاع غزة وهي متحدة في الدعوة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية”.

وأثارت الحرب في غزة دعوات للمقاطعة من جانب بعض تجار التجزئة والمستهلكين عالميا.

وتنفي إسرائيل بشدة الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي في غزة والضفة الغربية المحتلة.

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