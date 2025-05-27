سلطان بروناي في المستشفى في كوالالمبور بسبب “الإنهاك”

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نقل سلطان بروناي حسن البلقية الثلاثاء إلى مستشفى في العاصمة الماليزية حيث تعقد قمّة رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) إثر إصابته بالإنهاك، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء الماليزي.

وقال رئيس الحكومة الماليزية أنور ابراهيم خلال مؤتمر صحافي “يشعر ببعض التعب وهو يستريح” في المستشفى.

ويعالج السلطان البلقية في المعهد الوطني للقلب “وهو المستشفى المخصّص لاستقبال الشخصيات خلال قمّة آسيان والاجتماعات ذات الصلة” التي تنتهي الثلاثاء، وفق ما كشف مصدر حكومي لوكالة فرانس برس.

وهو نقل إلى المستشفى قبل أن تنضمّ الصين إلى محادثات مع ممثّلي دول آسيان ودول مجلس التعاون الخليجي، بحسب المصدر عينه.

وقال المركز الصحي إنه يتعذّر عليه التعليق على هذه المعلومة التي حصلت وكالة فرانس برس على تأكيد بشأنها من مصدر آخر في الحكومة الماليزية.

ولم تردّ سفارة بروناي في ماليزيا في الحال على طلبات الاستفسار من وكالة فرانس برس.

تولّى السلطان حسن البلقية (78 عاما) العرش سنة 1967.

ويعتبر حكمه الأطوال بين ملوك العالم حاليا.

ويحكم السلطان البلقية الذي كان في فترة من الفترات أثرى رجل في العالم بلده الذي بقي تحت الانتداب البريطاني حتّى 1984 بقبضة من حديد. ومنذ العام 2019، تطبّق أحكام الشريعة في بروناي.

للك-جهي/م ن/ص ك