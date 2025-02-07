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سوريا: الشرع تلقى دعوة لزيارة ألمانيا

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برلين (رويترز) – قال مكتب الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الجمعة إنه تلقى دعوة لزيارة ألمانيا، عقب اتصال هاتفي مع المستشار أولاف شولتس.

وتأتي الدعوة بعد يومين من إعلان مكتب الشرع أنه تلقى دعوة لزيارة فرنسا.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية في وقت سابق من يوم الجمعة إن شولتس أكد للشرع استعداد برلين لدعم إعادة إعمار سوريا.

وفي مكالمة هاتفية استمرت ساعة، هنأ شولتس الشعب السوري على نجاحه في إنهاء حكم الرئيس السابق بشار الأسد الذي أطيح به في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية في بيان إن شولتس والشرع اتفقا على حاجة سوريا إلى عملية سياسية شاملة تسمح بمشاركة جميع السوريين وتوفر الحقوق والحماية.

وذكر المتحدث أن “المستشار الألماني أكد الأهمية المستمرة لمكافحة الإرهاب من أجل الأمن في سوريا والمنطقة والعالم”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية