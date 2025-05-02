سوريا: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير

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دبي (رويترز) – قالت الرئاسة السورية يوم الجمعة إن القصف الجوي الذي شنته إسرائيل قرب القصر الرئاسي في دمشق يعد “تصعيدا خطيرا”.

وأضافت في بيان “هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري”.

وطالبت المجتمع الدولي والدول العربية بالوقوف إلى جانب سوريا في مواجهة هذه “الاعتداءات العدوانية”.

وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك أن القصف “رسالة واضحة للنظام السوري: لن نسمح للقوات (السورية) بالانتشار جنوب دمشق أو بتشكيل أي تهديد للدروز”.