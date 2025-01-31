سوريا تعتقل ضابطا من عهد الأسد ينسب له إشعال انتفاضة 2011

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دمشق (رويترز) – قالت وسائل إعلام رسمية إن السلطات السورية اعتقلت ضابط أمن كبيرا سابقا هو ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد وينسب إليه البعض إشعال شرارة الانتفاضة التي شهدتها البلاد عام 2011 بسبب حملة القمع على الاحتجاجات في مدينة درعا جنوب البلاد.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية بغرب البلاد اعتقلت العميد عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا.

وتنفذ الإدارة الحاكمة الجديدة في سوريا حملات أمنية في عدة مناطق وتقول إنها تهدف إلى القبض على فلول الحكومة السابقة، إذ اعتقلت العشرات وأغلبهم من الضباط أو المقاتلين من ذوي الرتب الصغيرة.

ونجيب هو أكبر عضو في الهياكل السياسية أو الأمنية السابقة للأسد يتم الإعلان عن اعتقاله منذ سيطرة مقاتلي المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية على السلطة من الرئيس السابق في هجوم خاطف العام الماضي.

وتم تعيين قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية، وتعهد باعتقال أعضاء الحكومة السابقة المتهمين بارتكاب جرائم.

ونقلت سانا عن مدير مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي قوله “تأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات تجاه الشعب السوري وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وقالت سانا إن نجيب سُلم إلى الجهات المعنية لمحاكمته.

وأثار اعتقال مجموعة من الفتيان السوريين وتعذيبهم في درعا، حيث كان نجيب رئيسا للأمن، الاحتجاجات وأشعل في نهاية المطاف انتفاضة على مستوى البلاد قوبلت بقمع وحشي من حكومة الأسد.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على نجيب في 2011 بتهمة تورطه في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.