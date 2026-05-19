The Swiss voice in the world since 1935
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
أخبار
سياسة التجارة

الأردن يرفض التعاون الكامل مع مفتشي الأسلحة السويسريين

الأردن يرفض جزئيًا طلب سويسرا بشأن مراقبة الأسلحة
الأردن يرفض جزئيًا طلب سويسرا بشأن تفتيش العتاد الحربي التي اشترته. Keystone-SDA

رفض الأردن التعاون الكامل مع وفد سويسري أُرسل العام الماضي للتحقق من أسلحة صدّرتها سويسرا إلى المملكة.

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق
Keystone-SDA; SRF
المزيد

كشف ذلك تقرير صادر عن أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية (Seco)، أورده موقع الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية.

ولا يُسمح للدول المستوردة للأسلحة السويسرية بإعادة بيعها أو نقلها من دون إذن مسبق. كما يحق لسويسرا إجراء عمليات تحقق ميدانية، تُعرف باسم “التحقق بعد التسليم، للتأكد من بقاء العتاد الحربي داخل الدولة المستوردة.

ويشير تقرير أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إلى أن هذه العمليات وحدها تكشف مدى جدية دولة المقصد في احترام التزامها الحكومي الدولي.

ووفقاً للتقرير، لم يفِ الأردن بمتطلبات عملية التحقق التي جرت مطلع فبراير 2025، إذ مُنع المفتشون من فحص بعض الأسلحة. كما أفاد التقرير بأن بعض الأسلحة المحددة “لم يُعثر لها على أثر”.

وحصل موقع الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية على التقرير استناداً إلى مبدأ العلنية.

تصويت مرتقب حول تخفيف قواعد تصدير الأسلحة

وأفاد موقع الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية بأن عمليات التفتيش هذه قد تصبح أقل تواتراً.

وكان البرلمان السويسري قد خفف قانون العتاد الحربي في جوانب عدة. ولن تُلزم الدول المشترية دائماً بضمان عدم نقل الأسلحة إلى أطراف أخرى. وبذلك قد تنتفي أيضاً إمكانية إجراء عمليات تفتيش ميدانية.

لكن التعديلات القانونية طُعِن فيها عبر مبادرة شعبية حصلت على 75 ألف توقيع في شهر ابريل الماضي. ومن المقرر إجراء تصويت وطني بشأن هذا التعديل.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

أخبار

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية