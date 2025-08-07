The Swiss voice in the world since 1935
أخبار
سياسة التجارة

بدء سريان رسوم جمركية أمريكية بنسبة 39% على الواردات السويسرية

رئيسة سويسرا كارين كيلرـ سوتر، ووزير الاقتصاد غي بارمولان خلال زيارتهما إلى واشنطن مساء الثلاثاء، لتقديم عرض جديد إلى الإدارة الأمريكية، في محاولة لدرء فرض الرسوم الجمركية الأمريكية في اللحظات الأخيرة.
رئيسة سويسرا كارين كيلرـ سوتر، ووزير الاقتصاد غي بارمولان خلال زيارتهما إلى واشنطن مساء الثلاثاء، لتقديم عرض جديد إلى الإدارة الأمريكية، في محاولة لدرء فرض الرسوم الجمركية الأمريكية في اللحظات الأخيرة. Keystone-SDA

دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 39% على الواردات السويسرية حيّز التنفيذ رسميًا صباح الخميس، وذلك قبل إعلان نتائج المحادثات الأخيرة التي جرت بين الوفد السويسري والإدارة الأمريكية.

تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق
Keystone-SDA
المزيد

وأعلنت الحكومة الفدرالية عبر منصة إكس (تويتر سابقًا) صباح اليوم الخميس، أنها ستعقد اجتماعًا استثنائيًا بعد ظهر اليوم، عقب عودة الوفد السويسري من واشنطن، على أن يُعقد مؤتمر صحفي لاحق لتقديم مزيد من المعلومات.

وكانت رئيسة سويسرا، كارين كيلرـ سوتر، ووزير الاقتصاد، غي بارمولان، قد توجّها بشكل عاجل إلى واشنطن مساء الثلاثاء، لتقديم عرض جديد إلى الإدارة الأمريكية، في محاولة لدرء فرض الرسوم الجمركية الأمريكية في اللحظات الأخيرة.

لكن، وقبل انتهاء المهلة المحددة لبدء تنفيذ الرسوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصته “تروث سوشال” أن الإجراءات الجمركية ستدخل حيّز التنفيذ. وتشمل الرسوم المعدّلة، إلى جانب سويسرا والاتحاد الأوروبي، نحو 70 دولة أخرى، وإن بدرجات متفاوتة.

وبرّر ترامب سياسته الجمركية المتشددة بما وصفه بـ”عجز تجاري” يشكّل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي، معتبرًا أن الأمر يتطلب إعلان حالة طوارئ وطنية تُبرر فرض هذه الرسوم.

تصريحات مبهمة بعد الاجتماع

وعقب الاجتماع الذي عُقد في واشنطن، ظلت التصريحات الصادرة عن الجانبين السويسري والأمريكي مبهمة إلى حد كبير. وقالت رئيسة الكونفدرالية كيلر-سوتر، في منشور على منصة  إكس مساء الأربعاء، إن الجانبين ناقشا مسائل تتعلق بالتعاون الثنائي والوضع الجمركي وقضايا دولية أخرى، كما جرى لقاء مع ممثلين بارزين عن قطاع الأعمال الأمريكي.

وامتنع الوزيران عن عقد مؤتمر صحفي في واشنطن، بينما أشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الطرفين شددا على أهمية تعزيز التعاون في المجال الدفاعي، كما ناقشا ضرورة إقامة علاقات تجارية عادلة ومتوازنة تصبّ في مصلحة الشعب الأمريكي.

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
نقاش
جيسيكا
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
