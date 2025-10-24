احتجاجات مناهضة لترامب وخفض التمويل الأمريكي للبحث العلمي

مرحبًا بكم في مراجعتنا الأسبوعية لتغطية وسائل الإعلام السويسرية للشأن الأمريكي، حيث نسلّط الضوء على ثلاث قضايا بارزة تناولتها الصحف السويسرية في مجالات السياسة والاقتصاد والعلوم.

8دقائق

كان مشهد نهاية الأسبوع لافتاً حيث خرج ملايين الأشخاص في شتى أنحاء الولايات المتحدة في احتجاجات – سلمية وغالباً ما اتّسمت بالفكاهة – ضد رئيسهم.

لكن، هل سيتحوّل هذا الغضب الشعبي الظاهر في مظاهرات “لا ملوك” (No Kings) إلى مكاسب انتخابية للديمقراطيين؟ سنعرف ذلك في 4 نوفمبر، حين تُجرى انتخابات حكام ومجالس تشريعية في بعض الولايات.

في هذا العرض أيضاً، نسلّط الضوء على رجل أعمال في ولاية إيلينوي رفع دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب الرسوم الجمركية أمام المحكمة العليا، كما نناقش كيف يجب على أوروبا الرد على قرار الولايات المتحدة بخفض تمويل الأبحاث العلمية الدولية.

خرج ملايين الأميركيين.ات يوم السبت للتعبير عن معارضتهم للرئيس دونالد ترامب، في يوم من التعبئة الوطنية الشاملة.

استجابةً لشعار “لا ملوك”، خرج نحو سبعة ملايين شخص في مسيرات للتنديد بما وصفوه بـ”الاستحواذ السلطوي” للرئيس الجمهوري، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الناطقة بالفرنسية.

وقد تم التخطيط لأكثر من 2700 مظاهرة في المدن الكبرى والمناطق الريفية، بما في ذلك بالقرب من مقر إقامة ترامب في “مار ألاغو” بولاية فلوريدا.

صحيفة نويه تسورخير تسايتونغ ذكرت أن أكثر من 100 ألف شخص تجمّعوا في عدة أماكن في نيويورك.

كما شهدت مدن مثل واشنطن، ولوس أنجلوس، وبيتسبرغ، وبوسطن، وشيكاغو، وسياتل، تظاهرات حاشدة، طغى عليها الطابع السلمي، ورافقتها لافتات ملوّنة وأغانٍ جماعية.

هيئة الإذاعة السويسرية الناطقة بالألمانية أوضحت أن معارضي ترامب يتهمونه بتأجيج التصعيد عمدًا والسعي إلى تطبيع استخدام الجيش لقمع المعارضين.

وقد رفعت مدن وولايات ذات حكومات ديمقراطية دعاوى قانونية ضد نشر الحرس الوطني.

في افتتاحيتها يوم الثلاثاء، كتبت صحيفة لوتون الصادرة في جنيف:

“الرئيس الأمريكي يضرب مبدأ فصل السلطات عرض الحائط، ويحوّل البلاد إلى اقتصاد مقامرات، ويقوّض نظام الرعاية الصحية الهش أصلاً.”

وتضيف الصحيفة:

“هل هذا تهويل؟ إن الانحدار التدريجي لأمريكا نحو السلطوية الترامبية خطر حقيقي”.

من دون رد قوي ومستمر، قد لا تنجو الديمقراطية الأمريكية كما عرفناها.

سبعة ملايين متظاهر في عطلة نهاية الأسبوع يمثلون بداية، لكنها لا تزال غير كافية.”

من الرسوم الجمركية إلى المحكمة العليا



قالت قناة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الناطقة بالألمانيةرابط خارجي إن الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب لا تضر فقط بالشركات السويسرية، بل تثقل كاهل الكثير من الشركات الأمريكية أيضًا.

لكن رجل أعمال يُدعى ريك وولدنبرغ (65 عامًا) قرر رفع دعوى أمام المحكمة العليا.

وولدنبرغ يدير شركتين عائليتين هما، متخصصتين في إنتاج وبيع الألعاب التعليمية، ويعمل فيهما 500 موظف.

قال وولدنبرغ للقناة من مستودعه في إلينوي:

“الرسوم التي فرضها ترامب تهدد وجودنا. كأننا نحرق جزءًا كبيرًا من دخلنا.”

بدأت عائلته الإنتاج في الصين منذ الثمانينيات، لكن الرسوم الجمركية الجديدة قلبت الموازين.

بلغت الرسوم على بعض الواردات الصينية 145%، ثم خُفضت مؤقتًا إلى 30%، قبل أن يعلن ترامب نيته رفعها إلى 100% بدءًا من 1 نوفمبر.

وأكد وولدنبرغ أن الإنتاج داخل أمريكا غير ممكن:

“منتجاتنا لم تكن تُصنع هنا أصلًا، ولا أحد قادر على القيام بذلك الآن.”

في أبريل، رفع دعوى في واشنطن، ونجح مبدئيًا:

في مايو، قضت محكمة المقاطعة بأن الرئيس تجاوز سلطاته الدستورية، لأن فرض رسوم بهذا الحجم يحتاج موافقة الكونغرس.

تم دمج دعواه مع قضايا أخرى، وستنظر المحكمة العليا فيها يوم 5 نوفمبر.

إذا أيدت المحكمة الحكم السابق، فقد يكون لذلك تأثير عالمي، وقد يخفف الضغط على الشركات السويسرية.

وصف ترامب المدّعين بأنهم “أعداء الدولة”، وأعلن نيّته الظهور شخصيًا في المحكمة.

لكن وولدنبرغ شدد على أن الدعوى “ليست ذات دوافع سياسية”، مضيفًا:

“لكن يجب علينا الدفاع عن أنفسنا ضد ما يحدث الآن في الولايات المتحدة.”

كيف تؤثر التعريفات الجمركية الأمريكية في الاقتصاد السويسري؟



تناولت صحيفة نويه تسورخير تسايتونغ في افتتاحيتها آثار قرار أمريكا قطع التمويل عن البحوث الدولية.

تقول الصحيفة:

“منذ تولّي ترامب والجمهوريين الحكم قبل قرابة عشرة أشهر، أصبح واضحًا أن ‘الأخ الأكبر الأمريكي’ لم يعد موثوقًا في الأوساط العلمية.”

الولايات المتحدة بدأت خفض تمويل الدراسات الدولية، فيما تخشى قواعد البيانات الحيوية والبنوك العلمية فقدان راعيها الرئيسي.

قالت الصحيفة إن الولايات المتحدة خصصت عام 2023 نحو 34.6 مليار دولار لأبحاث مثل الإيدز، والسرطان، وكوفيد طويل الأمد،

بينما بلغت مساهمة المفوضية الأوروبية 1.1 مليار دولار فقط.

تضيف الصحيفة:

“من الخطأ أن نشعر بالإهانة لأن أمريكا لم تعد تريد دفع كل الفاتورة.

الانتقادات مقبولة، لكن لا يمكن لومها على رفض تمويل البحوث في الدول الأخرى.”

وتختم بدعوة إلى أوروبا:

“آن الأوان لتشارك أوروبا في تمويل قواعد بيانات م)، فهذا سيكون تصرفًا منصفًا، ويخفف حدة التوتر.”

