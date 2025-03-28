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شؤون خارجية

السفير السويسري لدى الناتو يدعو إلى تكثيف مشاركة بلاده في مناورات الحلف

جاك بيتيلود، السفير السويسري لدى بلجيكا والممثل الدائم لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
جاك بيتيلود، السفير السويسري لدى بلجيكا والممثل الدائم لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو). Keystone-SDA

دعا جاك بيتيلود، السفير السويسري لدى بلجيكا والممثل الدائم لدى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلى مشاركة بلاده في عدد أكبر من المناورات العسكرية التي يُجريها الحلف.

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Keystone-SDA/م.ا
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وفي مقابلة نُشرت اليوم الجمعة مع صحيفة نويه تسورخير تسايتونغ السويسرية الناطقة بالألمانية، أشار بيتيلود إلى أن دوائر حلف الناتو تُبدي تفهّمًا لحياد سويسرا وللواقع السياسي الذي تُفرِضه الديمقراطية المباشرة.

وأضاف السفير أن ممثلات وممثلي الناتو يأخذون سويسرا – بصفتها إحدى القوى الاقتصادية الكبرى في أوروبا – على محمل الجد، لكنهم في المقابل يتوقعون أن تضطلع بدور أكبر في الأنشطة الدفاعية للحلف.

ومع ذلك، أوضح بيتيلود أن هناك انتقادات موجّهة إلى قانون تصدير الأسلحة السويسري، مضيفاً: “وهناك أيضًا انتقادات، خاصة عندما يُزعَم – عن طريق الخطأ – أننا نسمح للجواسيس الروس بالعمل على أراضينا”.

وأشار السفير إلى أن الجيش السويسري، القائم على نظام الميليشيات، مؤهّل بشكل جيد للمشاركة في مناورات الناتو، مستشهداً بمجال الأمن السيبراني كمثال على ذلك، حيث قال: “أفضل المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات ليسوا جنودًا محترفين، بل يعملون في القطاع الخاص”. وهو ما يُمكّن الجيش من الاستفادة من الخبرات المدنية التي يمتلكها جنوده.

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