مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول
أخبار
شؤون خارجية

الصليب الأحمر يندد بغياب الوساطة في النزاعات

فلسطينيون.ات يسيرون وسط الدمار الناتج عن هجوم جوي وبري إسرائيلي على جباليا، شمال قطاع غزة، في 30 مايو 2024.
فلسطينيون.ات يسيرون وسط الدمار الناتج عن هجوم جوي وبري إسرائيلي على جباليا، شمال قطاع غزة، في 30 مايو 2024. Copyright 2024 The Associated Press. All Rights Reserved.

قال مسؤول رفيع المستوى في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الخميس إن غياب القيادة السياسية في التوسط في اتفاقات السلام يطيل أمد النزاعات، ويزيد الضغط على المنظمات الإنسانية التي تتولى معالجة أسوأ آثارها.

تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق
Reuters

وفقًا لإحصاءات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوجد أكثر من 120 نزاعًا مسلحًا محتدمًا حول العالم، من غزة، حيث أدّت الحرب المستمرة منذ أكثر من عام بين إسرائيل وحماس إلى تدمير واسع النطاق، إلى السودان حيث تسببت معارك مستمرة منذ 18 شهرًا في أزمة إنسانية حادة، وتشريد أكثر من 11 مليون شخص.

المزيد

وقاد هذا الوضع إلى زيادة الطلب على المساعدات الإنسانية عالميا، في وقت أشارت فيه بعض الجهات المانحة الرئيسية إلى احتمال تقليص ميزانيات مساعداتها.

وقال بيير كراينبول، المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، في تصريح لوكالة رويترز: “ما نحتاجه اليوم هو إعادة اكتشاف، بل وإضفاء شرعية جديدة على جهود الوساطة في النزاعات.” وأشار أيضا إلى: “غياب الوسطاء والوسيطات والمفاوضين.ات حاليا، حيث يبدو أن الشجاعة السياسية أصبحت تُفهم على أنها عدم التواصل مع الجانب الآخر.”

وقال المتحدث: “نجد أنفسنا كعاملين.ات في المجال الإنساني نواجه مآسي بشرية مؤلمة على نطاق مقلق للغاية حاليًا.”

جاءت تصريحات كراينبول على هامش مؤتمر عالمي استضافته سويسرا ونظمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بمشاركة أطراف معنية باتفاقيات جنيف، ونحو 190 منظمة إغاثة وطنية.

ويهدف هذا الاجتماع، الذي يعقد كل أربع سنوات، إلى إصدار قرار يؤكّد الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، الذي اعتمد في أعقاب الفظائع التي شهدتها البشرية أثناء الحرب العالمية الثانية.

ومع ذلك، يشير المختصون.ات في مجال حقوق الإنسان بشكل متكرر إلى انتهاك هذه القوانين في العديد من النزاعات الجارية، حيث قال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن هذه القوانين “تتعرض للتفكيك التدريجي” في غزة.

وقال كراينبول: “هناك مستوى مقلق من عدم احترام القانون الإنساني الدولي والكرامة الإنسانية حاليا. وإذا كان هذا هو المعيار الذي نسمح بأن يُعتمد جماعيًا، فإن ذلك يثير العديد من الأسئلة حول مستقبل النزاعات.”

يُشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي منظمة مستقلة ومحايدة مقرها جنيف، تعمل على مساعدة الأشخاص المتضررين من النزاعات المسلحة وأعمال العنف الأخرى في جميع أنحاء العالم بالشراكة مع منظمات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.


قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
303 إعجاب
193 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
87 إعجاب
74 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
56 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

أخبار

متدرب شاب يعمل في البريد السويسري.

المزيد

تزايد أعداد اللاجئين الشباب في سويسرا الملتحقين بالتدريب المهني

تم نشر هذا المحتوى على أكثر من نصف اللاجئات واللاجئين والأشخاص المقبولين مؤقتًا، ممن تتراوح أعمارهم وأعمارهن بين 16 و25 عامًا يتلقون الآن تدريبًا مهنيًا، وهي نسبة تزيد بشكل ملحوظ عمّا كان عليه الوضع قبل خمس سنوات.

طالع المزيدتزايد أعداد اللاجئين الشباب في سويسرا الملتحقين بالتدريب المهني
تدير الأونروا، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، مراكز صحية ومدارس في غزة والضفة الغربية، وتعتبر العمود الفقري للمساعدات الدولية لغزة التي تعاني من تدهور حاد في الظروف الإنسانية

المزيد

سويسرا قلقة بشأن تداعيات القوانين الإسرائيلية على الأونروا

تم نشر هذا المحتوى على صوّت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل.

طالع المزيدسويسرا قلقة بشأن تداعيات القوانين الإسرائيلية على الأونروا
تشهد بيروت قصفاً منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات جوية يومية تستهدف مواقع في المدينة، ضمن مواجهاته مع ميليشيا حزب الله اللبناني.

المزيد

الخطوط الجويّة السويسرية تلغي رحلاتها إلى بيروت حتى يناير المقبل

تم نشر هذا المحتوى على أعلنت الخطوط الجوية الدولية السويسرية أنها ستعلق رحلاتها إلى بيروت حتى 18 يناير 2025 على الأقل.

طالع المزيدالخطوط الجويّة السويسرية تلغي رحلاتها إلى بيروت حتى يناير المقبل
تظاهر حوالي 3000 شخص من أجل فلسطين في جنيف.

المزيد

جنيف: نحو 3000 شخص يتظاهرون من أجل فلسطين

تم نشر هذا المحتوى على شارك ما يقرب من 3000 شخص في مسيرة تضامنية مع فلسطين في جنيف. وقد نظّمت المسيرة حركةُ المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات "بي دي أس".

طالع المزيدجنيف: نحو 3000 شخص يتظاهرون من أجل فلسطين
قرر مجلس النواب السويسري في سبتمبر الماضي أن على سويسرا وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

المزيد

مناشدات داخل سويسرا لاستمرار تمويل الحكومة الفدرالية للأونروا

تم نشر هذا المحتوى على وزراء وسفراء سويسريون سابقون يناشدون مجلس الشيوخ السويسري بمواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

طالع المزيدمناشدات داخل سويسرا لاستمرار تمويل الحكومة الفدرالية للأونروا
جنود إسرائيليون يتمركزون بالقرب من مركبات الأمم المتحدة المتهالكة التي تطفو بشكل غير مستقر فوق حطام مبنى في مجمع الأونروا

المزيد

أنطونيو غوتيريش يدين خطة إسرائيلية تهدف إلى تصنيف الأونروا منظمة إرهابية

تم نشر هذا المحتوى على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعبّر عن معارضته الشديدة للقانون الذي اقترحه البرلمان الإسرائيلي والذي يصنف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين.ات الفلسطينيين.ات (الأونروا) كمنظمة إرهابية.

طالع المزيدأنطونيو غوتيريش يدين خطة إسرائيلية تهدف إلى تصنيف الأونروا منظمة إرهابية
فيولا امهيرد

المزيد

الرئيسة السويسرية تحيي ذكرى ضحايا هجوم 7 أكتوبر 

تم نشر هذا المحتوى على بعد مرور عام على الهجوم الذي نفّذته حركة حماس الفلسطينية على إسرائيل، قامت الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد بإحياء ذكرى الضحايا وأسرهم. كما دعت إلى الإفراج عن جميع الرهائن. 

طالع المزيدالرئيسة السويسرية تحيي ذكرى ضحايا هجوم 7 أكتوبر 
بازل السويسرية

المزيد

مدينة بازل: الآلاف يشاركون في مظاهرة تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

تم نشر هذا المحتوى على تجمع عدة آلاف من الأشخاص في مدينة بازل السويسرية بعد ظهر يوم السبت في مسيرة وطنية مؤيدة للفلسطينيين طالبوا فيها بوقف إطلاق النار فورا في غزة ولبنان وفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل.

طالع المزيدمدينة بازل: الآلاف يشاركون في مظاهرة تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية