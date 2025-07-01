اللجوء في سويسرا: أرقام رئيسية في لمحة سريعة

تدفع الحرب في أوكرانيا، وعودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، وحتى عواقب الأزمة المناخية على الصعيد العالمي، ملايين الأشخاص إلى النزوح بحثا عن بلدان أكثر أمانًا. وفي هذا السياق، يُعدّ اللجوء في سويسرا خيارًا بارزًا.

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عند حلول الكوارث بالعالم، تتأثّر سويسرا أيضًا، باعتبارها بلدًا يُنظر إليه على أنّه ملاذ آمن. ولكن من يصل إلى الكنفدرالية؟ ومن يُسمح له بالبقاء فيها؟

للإجابة على هذه الأسئلة، يقوم فريق البيانات التابع للتلفزيون العمومي السويسري الناطق بالالمانية ( SRF) شهريّا، بتحديث سلسلة من الرسوم البيانية، الموضّحة للتطوّرات الرئيسية في إجراءات اللجوء في سويسرا.

جوهر الموضوع: * ما سبب ارتفاع عدد طالبي اللجوء في سويسرا؟ * من أي البلدان يأتي اللاجئون واللاجئات إلى سويسرا؟ * ما هو معدل الموافقة على اللجوء؟

من يخضع حاليًّا لإجراءات اللجوء؟

يمكن النظر إلى عملية اللجوء على أنّها قاعة إدارية ضخمة، كلّ شخص يطلب اللجوء في سويسرا، يدخل هذه القاعة ولا يخرج منها غالبًا إلا بعد عدّة سنوات، بعد صدور قرار في شأنه.

ومنذ عقود، لم تشهد سويسرا هذا العدد من الأشخاص المشمولين بإجراءات اللجوء. والسبب الرئيسي في ذلك، هو وصول عدد كبير من الأوكرانيين والأوكرانيات الفارين.ات من الحرب، اعتبارًا من فبراير 2022.

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وتحصل الغالبية العظمى من الأشخاص القادمين من أوكرانيا، على وضع الحماية “أس” (S). ويمنحهم هذا الوضعرابط خارجي حماية مؤقّتة فورية، دون الحاجة إلى المرور بإجراءات اللجوء. ولهذا السبب، لا يظهرون في الرسوم البيانية التالية.

كم عدد طلبات اللجوء الجديدة المقدَّمة كلّ شهر؟

يعتبر عدد الطلبات الجديدة المقدمة كل شهر، مؤشرًا أساسيًّا لتطوّر وضع اللجوء في سويسرا. وتنشر أمانة الدولة للهجرة (SEM) هذه البيانات شهريًّا، منذ عام 2013. وتوجد إحصاءات سنوية منذ عام 1994.

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ويمكننا التوقّف بوضوح، على سبيل المثال، عند حرب كوسوفو في 1998/1999 وأزمة الهجرة الأوروبية في نهاية عام 2015، اللتين أدتا إلى ارتفاع كبير في عدد الأشخاص طالبي اللجوء في سويسرا.

من أين يأتي الأشخاص طالبو اللجوء؟

العديد من البلدان العشرة، التي يأتي منها حاليًّا معظم اللاجئين واللاجئات، متورطة في صراعات إقليمية.

كما يفسّر وجود جاليات مغتربة منذ زمن طويل في البلاد أيضًا، سبب طلب بعض الجنسيات اللجوء إلى سويسرا أكثر من غيرها.

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ما هي طلبات اللجوء التي تتمّ الموافقة عليها؟ ومتى؟

باختصار، يمكن لطلبات اللجوء الحصول على ثلاثة أنواع من الردود:

1- يتم قبول طلب اللجوء المقدم، ويحصل صاحبه أو صاحبته على صفة لاجئ.ة معترف به.ا.

2- يتم رفض الطلب، وترحيل الشخص.

3- يُرفض الطلب، ولكن يُسمح للشخص بالبقاء مؤقّتًا، لأنّ الترحيل سيكون غير مقبول لأسباب إنسانية على سبيل المثال، إذا كان الشخص معرّضًا لخطر التعذيب، أو في حالة وجود حرب في بلده الأصلي. ومع ذلك، قد تتغيّر هذه الأسباب أو تختفي.

وفي حين أنّ لبعض الجنسيات فرصًا ضئيلة في الحصول على اللجوء، تختلف القرارات بالنسبة إلى جنسيات أخرى، من حالة إلى أخرى، كثيرًا.

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ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

مراجعة: ريم حسونة

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

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