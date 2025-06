Asyl in der Schweiz: Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick

In der Ukraine vertreibt der Krieg Millionen von Menschen aus ihren Häusern. Die Taliban sind in Afghanistan an der Macht und treiben viele in die Flucht. Weltweit bewegen die Auswirkungen der Klimakatastrophe Millionen von Menschen zur Migration in sicherere Länder.

Wenn in der Welt Katastrophen geschehen, spürt das auch die Schweiz als Zufluchtsland. Doch wer kommt und wer darf bleiben?

Um diese Fragen zu beantworten, publiziert SRF eine Reihe von monatlich aktualisierten GrafikenExterner Link, die die wichtigsten Entwicklungen im Zufluchtsland Schweiz abbilden.

Wer befindet sich derzeit im Asylprozess?

Man kann sich den Asylprozess als riesige Schalterhalle vorstellen. Wer in der Schweiz um Asyl bittet, betritt diese Halle – und verlässt sie oft erst Jahre später mit einem Entscheid.

Die Zahl der Menschen, die sich aktuell in der Schweiz im Asylsystem befinden, ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht. Grund dafür sind die Ukrainerinnen und Ukrainer, die ab Februar 2022 in die Schweiz gekommen sind.

Externer Inhalt

Die allermeisten Ukrainerinnen und Ukrainer bekommen den Schutzstatus SExterner Link zugesprochen. Damit wird Ihnen sofortiger vorläufiger Schutz gewährt und sie müssen kein Asylverfahren durchlaufen. Deshalb tauchen sie in den folgenden Grafiken auch nicht auf.

Wie viele neue Asylgesuche werden monatlich gestellt?

Die Zahl der neuen Asylgesuche pro Monat gibt einen wichtigen Hinweis darauf, wie sich die Situation im Asylbereich entwickelt. Die Daten werden seit 2013 monatlich vom Staatssekretariat für Migration (SEM) publiziert. Seit 1994 gibt es die Zahlen jährlich.

Externer Inhalt

Gut erkennbar sind etwa der Kosovokrieg 1998/1999 und die europäische Flüchtlingskrise Ende 2015, die einen starken Anstieg der Asylsuchenden in der Schweiz zur Folge hatten.

Woher kommen die Menschen, die Asylanträge stellen?

Viele der zehn Länder, aus denen derzeit die meisten Geflüchteten stammten, sind in regionale Konflikte verwickelt.

Ein anderer Grund, dass einzelne Nationalitäten mehr in der Schweiz um Asyl suchen als andere, ist die bereits vorhandene Diaspora.

Klicken Sie auf den Tabellenkopf, um die Tabelle anders zu sortieren.

Externer Inhalt

Welche Asylgesuche werden wann gewährt?

Vereinfacht gibt es für ein Asylgesuch drei mögliche Antworten.

Das Gesuch wird gewährt und der oder die Geflüchtete bekommt einen anerkannten Flüchtlingsstatus. Das Gesuch wird abgelehnt und der/die Geflüchtete weggewiesen. Das Gesuch wird zwar abgelehnt, der/die Geflüchtete darf aber vorläufig bleiben, weil eine Wegweisung aus humanitären Gründen nicht zumutbar ist, weil im Ursprungsland beispielsweise Folter oder Krieg droht. Diese Gründe können sich aber über die Zeit ändern respektive aufgehoben werden.

Während gewisse Nationalitäten kaum Chancen auf Asyl haben, ist es bei anderen von Fall zu Fall verschieden.

Externer Inhalt

