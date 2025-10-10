سعر قياسي للذهب وانتقاد السياسة العلمية الأمريكية وعودة الماكارثية؟

يضيء مبنى الكابيتول عند الفجر في اليوم السادس من إغلاق الحكومة، في الكابيتول بواشنطن، الاثنين 6 أكتوبر 2025. (AP Photo/J. Scott Applewhite) Keystone

ليس من المستغرب أن يكون الخيط الناظم للمقالات الثلاثة هذا الأسبوع هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يواصل الهيمنة على عناوين وسائل الإعلام بشكل لم يسبقه إليه أحد. نلقي نظرة على فترة رائعة، وإن كانت مثيرة للقلق، من التاريخ الأمريكي – “الخوف الأحمر” في الخمسينيات – ونتساءل عما إذا كانت في طريقها للعودة. بالإضافة إلى ذلك، نبحث في أسباب الارتفاع الصاروخي لسعر الذهب، ولماذا تُعتبر جهود ترامب لتحويل المشهد العلمي الأمريكي “مشكلة خطيرة للغاية” – بالنسبة لسويسرا أيضًا.

عودة المكارثية؟

Keystone

اعتقالات وقوائم سوداء وعمليات ترحيل – هل تدخل الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب حقبة أخرى من المكارثية، كما يزعم بعض المؤرخين.ات؟ الإذاعة السويسرية العمومية (SRF) تحقق في الأمر.

“أولاً، المقارنة المعقودة هنا معقولة بالتأكيد، وثانياً، تستدعي شيئاً راسخاً كمفهوم في الخطاب السياسي الأمريكي”، هذا ما قاله أستاذ التاريخ أولاف شتيغليتس للإذاعة السويسرية العمومية يوم الاثنين.

كان جوزيف مكارثي (1908-1957) سيناتوراً جمهورياً مقتنعاً بأن الشيوعيين.ات والجواسيس السوفييت والمتعاطفين.ات معهم قد تسللوا إلى الحكومة الأمريكية والجامعات وهوليوود وأماكن أخرى. وقاد تحقيقات عدوانية في “الأنشطة غير الأمريكية”، شملت القمع السياسي واضطهاد الأفراد اليساريين.ات (انتقل تشارلي شابلن إلى سويسرا بعد أن وصفه مكارثي، بشكل غير صحيح، بأنه شيوعي).

وفي الوقت الحاضر، تُستخدم المكارثية بشكل أعم لوصف الاتهامات المتهورة التي لا أساس لها بالخيانة والتطرف اليساري، إلى جانب الهجمات على الشخصيات الوطنية والخصوم السياسيين.ات.

رأى شتيغليتس تشابهاً بين الخطاب المستخدم في عهد ترامب والخطاب المستخدم في أربعينيات وخمسينات القرن الماضي. وقال للإذاعة السويسرية العمومية (SRF ): “يتعلّق الأمر بهذه الاتهامات دون أدلّة، وبالتشهير، والوشاية”. واستشهد بتلميح ترامب إلى أن الحزب الديمقراطي يساري متطرف أو أن “أنتيفا” منظمة إرهابية. “هذه اتهامات تتجاوز الحدود. ولكن إذا تواصل تكرارها، فإنها تترسخ. وهذا يذكرنا بشدة بالاستراتيجيات الخطابية لعصر مكارثي”.

ولكن على عكس تلك الفترة، فإن الشعب الأمريكي حاليا في وضع مختلف، وفقاً لشتيغليتس. وقال: “خلال الحرب العالمية الثانية، تم تلقين الناس لسنوات للتفكير بمنطق الصديق أو العدو. وبعد الحرب، تمكن الخطاب من الاستمرار بسلاسة نسبية”. وأضاف أن المجتمع الأمريكي ليس كذلك بالتأكيد اليوم.

وأشار شتيغليتس إلى أن اتهام اللجوء إلى الخطاب المكارثي وُجّه إلى إدارة بايدن في الولايات المتحدة منذ وقت ليس ببعيد. فقد اتُهمت بفرض رقابة على وسائل التواصل الاجتماعي وبانتهاج “ثقافة الإلغاء”. وقال: “هذا المصطلح شائع – الجميع يربط به شيئاً ما. لقد أصبح الآن منتشراً لدرجة أنه يمكن استخدامه من قبل أي طرف”.

ومع ذلك، يضع شتيغليتس تمييزاً واضحاً. “أرى أن ما حدث في عهد بايدن يندرج ضمن القواعد الخشنة، ولكن المحترمة للسلوك الديمقراطي. هذا ليس المجال نفسه الذي يتحرك فيه الخطاب في الوقت الحالي”.

بالنسبة لشتيغليتس، من الواضح أن اللهجة في الولايات المتحدة لا تزداد تشددا فحسب، بل أصبحت أيضاً أكثر مناهضة للديمقراطية.

هل حان وقت شراء الذهب؟

ارتفعت قيمة الذهب بنسبة 50٪ منذ بداية العام. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

“حطّم الذهب هذا الأسبوع حاجز الـ 4000 دولار التاريخي للأونصة. إلى أي مدى سيرتفع؟ هل يجب أن تشتري.تشترين؟ وما علاقة دونالد ترامب بهذا الازدهار؟” صحيفة “تاغس أنتسايغر” في زيورخ لديها الإجابات.

اخترق سعر الذهب حاجز 4000 دولار (3200 فرنك سويسري) للأونصة الواحدة (troy ounce) لأول مرة يوم الثلاثاء. وقد ارتفعت قيمة المعدن الثمين بنسبة 50% منذ بداية العام.

وأشارت صحيفة “تاغس أنتسايغر” إلى أن هذا ليس بالضرورة خبرًا جيدًا، حيث أن سعر الذهب، وهو سلعة ملاذ آمن، يرتفع بسبب عدم اليقين والتضخم والأزمات والحروب.

وكتبت الصحيفة يوم الثلاثاء: “أحد المحفزات الرئيسية هو سياسات دونالد ترامب المتقلبة، التي تزعزع استقرار الأسواق العالمية. فحروبه التجارية ذات التعريفات العقابية المرتفعة تسبب عدم اليقين وتغذي المخاوف من التضخم”. وأضافت: “تلعب هجمات ترامب على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ورئيسه جيروم باول أيضًا دورًا مهمًا في الارتفاع الحالي لسعر الذهب”.

وتعتقد الحكومة الأمريكية أن قيمة الدولار مبالغ فيها، مما يضر بصادرات الشركات الأمريكية. لذلك، فهي تريد دولارًا أضعف. وهذا سبب آخر يجعل المستثمرين.ات يبحثون.ن عن بدائل للدولار – ولا سيما الذهب.

إذن، هل يجب أن تشتري.تشترين – أم أنك فوّت.ي الفرصة؟ تحذر صحيفة “تاغس أنتسايغر”: “كل ما يرتفع بحدة يمكن أن ينخفض بسرعة أيضًا”. “فـ ‘الملاذ الآمن’ يعتمد بشكل كبير على الأحداث الجارية والتوقعات المستقبلية وهو متقلب تبعًا لذلك”.

ومع ذلك، يقول تورستن هينس، أستاذ المالية في جامعة زيورخ، إنه حتى عند 4000 دولار “ينتمي الذهب إلى محفظتك الاستثمارية”. وقال لصحيفة “تاغس أنتسايغر”: “ولكن كما هو الحال مع أي استثمار آخر، يجب عليك بناء مركزك الأمثل على مدى فترة من الزمن حتى لا تدخل بسعر باهظ للغاية”.

فائز بنوبل ينتقد السياسة العلمية الأمريكية

جون كلارك على الهاتف بعد أن أصبح أحد العلماء الثلاثة الفائزين بجائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved.

يقول أحد الفائزين.ات بجائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام إن جهود دونالد ترامب لتحويل المشهد العلمي في الولايات المتحدة تمثل “مشكلة خطيرة للغاية”.

“عالم الفيزياء الحائز على نوبل جون كلارك يأسف لـ ‘شلل’ العلم بسبب سياسات دونالد ترامب”، كان هذا هو عنوان صحيفة “لوتون” (Le Temps) الصادرة في جنيف يوم الأربعاء.

منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، أسفرت سياسة ترامب العلمية عن تخفيضات جذرية في تمويل الأبحاث وعمليات فصل جماعية للعلماء وللعالمات في الهيئات الفيدرالية.

وقال كلارك لوكالة الأنباء الفرنسية (AFP): “سيؤدي هذا إلى شل جزء كبير من البحث العلمي في الولايات المتحدة”، مضيفًا أنه يعرف أشخاصًا عانوا من تخفيضات كبيرة في تمويلهم.

وأكد الباحث البريطاني البالغ من العمر 83 عامًا، والذي حصل على جائزة نوبل في الفيزياء يوم الثلاثاء مع عالميْن آخريْن لاكتشافاتهم في ميكانيكا الكم، أنهم استفادوا هم أنفسهم من موارد كبيرة في وقت عملهم، قبل حوالي أربعة عقود.

وحذر كلارك قائلًا: “سيكون الأمر كارثيًا إذا استمر هذا”. “بافتراض أن الحكومة الحالية ستنتهي أخيرًا، فقد يستغرق الأمر عقدًا من الزمن للعودة إلى ما كنا عليه قبل ستة أشهر”.

وذكرت صحيفة “لوتون” أيضاً أن العديد من المسؤولين.ات عن جائزة نوبل، في مقابلات مع وكالة الأنباء الفرنسية، قالوا.قلن إن ترامب، بمهاجمته للعلم بهذه الطريقة، يخاطر بأن تفقد الولايات المتحدة مكانتها كدولة رائدة في البحث العلمي، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات في جميع أنحاء العالم.

كما تأثر العلماء والعالمات والمؤسسات العلمية في سويسرا بسياسات ترامب. توضح المقالات أدناه كيف ذلك:

