سويسرا تتعهد بتقديم 23 مليون فرنك سويسري إضافية كمساعدات للسودان

مؤتمر السودان: ضغوط من أجل إنهاء الكارثة الإنسانية Keystone-SDA

بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في السودان، أعلنت سويسرا عن تقديم 23 مليون فرنك سويسري إضافية كمساعدات إنسانية لمساعدة سكان المنطقة.

Keystone-SDA/ع.ع

Deutsch de Sudan-Konferenz: Druck für Ende der humanitären Katastrophe

مع دخول الحرب الأهلية الدامية في السودان عامها الرابع، حضر ممثلون وممثلات عن الأمم المتحدة وأوروبا وإفريقيا والولايات المتحدة المؤتمر الدولي الثالث حول السودان في برلين. وكان البرلمان السويسري قد وافق في نهاية العام الماضي على اعتماد بقيمة 50 مليون فرنك لمساعدة السودان. وقالت الحكومة إن هذه الأموال قد أُنفقت بالكامل، ولذلك أفرجت عن مبلغ إضافي قدره 23 مليون فرنك لعام 2026.

وجاء في بيان صحفي: “يركز الدعم السويسري على تأمين الإمدادات الغذائية وسبل العيش، وحماية السكان المدنيين، وبناء السلام”. ومنذ اندلاع الحرب، قدمت سويسرا حوالي 213 مليون فرنك لدعم السكان في السودان والدول المجاورة.

الإفلات من العقاب يُفشل جهود السّلام في السودان سببت الحرب في السودان أكبر أزمة إنسانية في العالم حاليا. وقد ساد حتى الآن الإفلات من العقاب ما أعاق تحقيق السلام.

وفي مؤتمر برلين يوم الأربعاء، دعا منسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة توم فليتشر إلى “رؤية واضحة لمستقبل السودان”. وتحدث عن اختبار يواجه المجتمع الدولي. وطالب فليتشر بألا يُترك الشعب السوداني يواجه مصيره وحيدًا بعد الآن. وقال: “إنّ عملية السلام معقدة وتتطلب الصبر، لكنها ليست بالأمر المستحيل”.

أكثر من 11 مليون نازح ونازحة

أدى الصراع على السلطة بين جنرالين إلى معاناة مروعة للسكان المدنيين في ثالث أكبر بلد في إفريقيا: فهناك 11.6 مليون شخص في عداد النازحين والنازحات حاليًا، وتنتشر المجاعة في العديد من المدن، فضلًا عن المجازر والعنف الجنسي المتفشي على نطاق واسع. وتصف الأمم المتحدة الوضع حاليًا بأنه أكبر كارثة إنسانية في العالم.

وكانت الموضوع الرئيسي على الأجندا في برلين هي تمويل المساعدات الإنسانية. وقال فليتشر إنه يحمل معه “إحباط وغضب ويأس شعب عانى الكثير”. وأضاف أن هناك “الكثير من العنف الجنسي ضد النساء والفتيات، والكثير من القتلى بسبب هجمات الطائرات المسيّرة من قبل أطراف دولية، والكثير من الإهمال واللامبالاة من جانب المجتمع الدولي”.

والمطلوب هو وضع حد لإمدادات الأسلحة والطائرات المسيّرة من قبل داعمي الأطراف المتحاربة، والتي تقتل الكثير من السودانيين والسودانيات، بالإضافة إلى العاملين والعاملات في المجال الإنساني.

حرب الجنرالين

بدأت الحرب الأهلية قبل ثلاث سنوات، في 15 أبريل 2023. ومنذ ذلك الحين، يتقاتل الجيش الحكومي (قوات الجيش السوداني SAF)، بقيادة الحاكم الفعلي عبد الفتاح البرهان، وميليشيا قوات الدعم السريع (RSF)، بقيادة محمد حمدان دقلو، من أجل السيادة في السودان.

وكان الرجلان قد استوليا على السلطة بشكل مشترك في السابق، حينما كان دقلو نائبًا للبرهان.

وقال محمود علي يوسف، رئيس مفوضية منظمة الاتحاد الإفريقي الإقليمية: “إن الأطراف السودانية تدمر بلادها. إنها تخسر أجيالًا كاملة من السودانيين”.

دعوة لوقف إطلاق النار

على غرار المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو، دعا مستشار الحكومة الأمريكية للدول الإفريقية والعربية، مسعد بولس، إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. وقال بولس إنه يجب قبول ذلك فورًا دون شروط مسبقة حتى يمكن العمل على انتقال سياسي.

وأيّد العديد من المشاركين والمشاركات في المؤتمر إشراك المجتمع المدني السوداني في المحادثات حول مستقبل البلاد – وبداية ديمقراطية جديدة. ويشكل جزء من مؤتمر برلين منصة للمشاورات بين ممثلي وممثلات المجتمع المدني، الذين من المقرر أن يضعوا خطة لحكومة مدنية بدلاً من حكومة عسكرية للبلاد.

ودعا فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى إحالة التحقيق في الفظائع المرتكبة في الحرب الأهلية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أن فرض حظر على الأسلحة على السودان بأكمله، وليس فقط على إقليم دارفور، هو أمر “مهم للغاية”.

وتدور الحرب الأهلية أيضًا حول مناطق النفوذ، إذ يُعتبر من المسلّم به أن قوات الدعم السريع تتلقى دعمًا من الإمارات العربية المتحدة. أما القوات الحكومية، فتتلقى بدورها الدعم من جارتها مصر والمملكة العربية السعودية.

آمال في مساعدات واسعة النطاق

جاء مؤتمر السودان في برلين، بعد اجتماعات في باريس ولندن، بتنظيم من ألمانيا بالاشتراك مع المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي. وقد قُدّمت تعهدات بمساعدات يبلغ مجموعها حوالي 2 مليار يورو في باريس، وحوالي مليار يورو في لندن.

وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول لإذاعة “دويتشلاند فونك” إن الهدف في برلين هو تجاوز الأموال التي تم التعهد بها في المؤتمر السابق في لندن. ودعا المجتمع الدولي إلى تعزيز التزامه بإنهاء النزاع. وقال فاديفول: “يجب ألا تُنسى هذه الكارثة الإنسانية الكبرى في إفريقيا”. وأضاف أن المؤتمر لن يكون الحل للنزاع، لكنه يمكن أن يساهم بشكل كبير في ضمان الاعتراف بالكارثة الإنسانية المرتبطة به.

من جانبها، قالت كاتارينا دروغه، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني، لوكالة الأنباء الألمانية (dpa)، إنه حتى لو جاءت الآن تعهدات مالية مهمة من ألمانيا، فإن هذا لا ينبغي أن يخفي حقيقة أن حكومة المستشار فريدريش ميرتس قد خفضت تمويلها في هذا المجال بأكثر من النصف – بما في ذلك التمويل المخصص للسودان. وأضافت: “بالنظر إلى الوضع الكارثي على الأرض، فإن هذا أمر متناقض وغير مسؤول”.

وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر عن مساعدات جديدة يبلغ مجموعها حوالي 168 مليون يورو. وتعتزم النرويج، وفقًا لوزير خارجيتها إسبن بارث إيدي، تقديم 42 مليون يورو. لكن الأمم المتحدة تقول إنه لم يتم تأمين سوى 16% فقط من أموال المساعدات المخصصة للسودان حتى الآن هذا العام.

