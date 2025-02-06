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شؤون خارجية

سويسرا تتريث في اتخاذ موقف بشأن خطة ترامب حول غزة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد تحويل غزة إلى منتجع سياحي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد تحويل غزة إلى منتجع سياحي. Keystone-SDA

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أنها تترقب تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على غزة، ونقل السكان الفلسطينيين، وإعادة بناء المنطقة كمنتجع سياحي، قبل اتخاذ موقف رسمي.

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RTS/م.ا
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وقال نيكولا بيدو، المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية ، لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية العمومية الناطقة بالفرنسية (RTS) : “نحن نعرف نهج هذه الإدارة في السياسة الخارجية، فهناك العديد من التصريحات. ما يهمنا هو رؤية الوقائع التي ستتبع هذه التصريحات”.

وأضاف: “إذا تُرجمت هذه التصريحات إلى وقائع ملموسة تؤثر على قيمنا في القانون الدولي وعلى سياستنا، فحينها سيكون الوقت مناسبًا لاتخاذ موقف. أما الآن، فعلينا التحليل، ومن الخطأ اتخاذ موقف في هذه المرحلة”.

وجاءت ردود الفعل الدولية في معظمها سلبية عقب إعلان ترامب عن رغبته في “السيطرة على قطاع غزة”. وقد أعلن الرئيس الأمريكي عن خطته بعد لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأربعاء.

وبصفتها الدولة المكلفة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، تضطلع سويسرا بمسؤولية تنظيم اجتماع للأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف بشأن النزاع في الشرق الأوسط.

وفي الوقت الحالي، لا تؤثر تصريحات ترامب على عقد هذا الاجتماع، وفقًا لبيدو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية: “نحن على تواصل مع جميع الأطراف. ومن خلال اتصالاتنا مع الغدارة الامريكية، سنحاول استيضاح توجهها بشأن قضية الشرق الأوسط والأراضي المحتلة. في الوقت الراهن، المؤتمر لا يزال قائمًا”.

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