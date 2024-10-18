مناشدات داخل سويسرا لاستمرار تمويل الحكومة الفدرالية للأونروا

قرر مجلس النواب السويسري في سبتمبر الماضي أنه يتعين على سويسرا وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). Keystone-SDA

وقّع حوالي عشرين وزير دولة سويسري سابق وسفراء ومختصّين في شؤون الشرق الأوسط، رجالاً ونساء، على رسالة تدعو مجلس الشيوخ السويسري إلى عدم وقف المدفوعات إلى وكالة الأونروا.

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ومن بين الموقّعين.ات على الرسالة، التي نشرتها صحيفتا “لوتون” و”بليك “أمس الخميس، وحصلت عليها وكالة الأنباء السويسرية كيستون آس دي أي، وزيرُ الدولة السويسري السابق للشؤون المالية الدولية، جاك دي واتفيل، والمدّعيةُ العامة الفدرالية السابقة، كارلا ديل بونتي.

وكان مجلس النواب السويسري قرّر في شهر سبتمبر الماضي، أنه يتعين على سويسرا وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وجاء في الرسالة أنه لا يمكن لأي منظمة غير حكومية، ولا حتى الصليب الأحمر، أن تحلّ محلّ الأونروا. كما ورد فيها، أنّ قرار مجلس النواب كان مدفوعًا بشائعات مبنية على” تفسيرات لا أساس لها من الصحة، وليس بناءً على حقائق وواقع المعاناة الإنسانية لسكان يتعرضون لسوء المعاملة“.

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وأشارت الرسالة بشكل خاصّ، إلى أن الادّعاءات التي تربط الأونروا بحركة حماس غير صحيحة، موضحةً أنّ هذه المزاعم لا تستند إلى حقائق، بل تعتمد على تفسيرات خاطئة.

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