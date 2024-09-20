وزارة الخارجية السويسرية تحذر من تصعيد إقليمي بعد انفجارات لبنان

سويسرا تحث على ضبط النفس بعد انفجارات لبنان وتحذر من زعزعة استقرار المنطقة. Keystone-SDA

أعربت وزارة الخارجية السويسرية عن قلقها العميق إثر الانفجارات التي شهدها لبنان يوم الثلاثاء الماضي.

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وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، دعت سويسرا جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصعيد إقليمي كبير.

وأشارت الوزارة في بيانها يوم الأربعاء الماضي إلى أن هذه الانفجارات قد تزيد من تقويض استقرار وأمن البلاد والمنطقة. وشددت على ضرورة احترام القانون الدولي، وحماية المدنيين.ات في جميع الأوقات.

ووفقًا للمكتب الفدرالي للإحصاء، كان يعيش في لبنان 985 مواطنة ومواطنًا سويسريًا في عام 2023. وتنصح الوزارة على موقعها الإلكتروني، بعدم السفر إلى لبنان، وتحث المواطنين.ات السويسريين.ات على المغادرة بوسائلهم.ن الخاصة، إذا كان ذلك ممكنًا وآمنًا.

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