وزارة الخارجية السويسرية تحذر من تصعيد إقليمي بعد انفجارات لبنان 

وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، دعت سويسرا جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس لتجنب تصعيد إقليمي كبير.
وأشارت الوزارة في بيانها يوم الأربعاء الماضي إلى أن هذه الانفجارات قد تزيد من تقويض استقرار وأمن البلاد والمنطقة. وشددت على ضرورة احترام القانون الدولي، وحماية المدنيين.ات في جميع الأوقات.
ووفقًا للمكتب الفدرالي للإحصاء، كان يعيش في لبنان 985 مواطنة ومواطنًا سويسريًا في عام 2023. وتنصح الوزارة على موقعها الإلكتروني، بعدم السفر إلى لبنان، وتحث المواطنين.ات السويسريين.ات على المغادرة بوسائلهم.ن الخاصة، إذا كان ذلك ممكنًا وآمنًا.
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سويسرا تحصل على تفويض من الأمم المتحدة لعقد اجتماع حول النزاع في الشرق الأوسط
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من المقرر أن تنظم سويسرا اجتماعاً للأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف بشأن النزاع في الشرق الأوسط في غضون ستة أشهر. وقد منحتها الجمعية العامة للأمم المتحدة التفويض المناسب في نيويورك يوم الأربعاء.
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