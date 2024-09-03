شركة سويس إير تستأنف الطيران إلى تل أبيب يوم الخميس

سويس إير تستأنف رحلاتها إلى تل أبيب يوم الخميس. Keystone-SDA

أعلنت شركة الخطوط الجوية السويسرية الدولية استئناف رحلاتها إلى تل أبيب في إسرائيل يوم الخميس.

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وتوصلت سويس إير، بعد تحليل دقيق للوضع في الشرق الأوسط، إلى أن عمليات الطيران الآمنة إلى تل أبيب باتت مضمونة، حسبما ذكرت الشركة يوم الإثنين.

وأشارت الشركة أيضا إلى أنها ستستخدم خلال رحلاتها إلى تل أبيب المجال الجوي فوق العراق وستتبع ممرًا شمال شرق إيران للرحلات العابرة. ومع ذلك، ستظل الرحلات الجوية من وإلى بيروت معلقة حتى نهاية أكتوبر كما هو مخطط له.