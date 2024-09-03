شركة سويس إير تستأنف الطيران إلى تل أبيب يوم الخميس

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المحكمة الفدرالية تحكم لصالح فتاة سورية في قضية رفض تصريح إقامة
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30 أغسطس 2024
المحكمة الفدرالية تٌلزم سلطات كانتون فريبورغ بمنح تصريح إقامة لفتاة سورية تعيش في سويسرا منذ عشر سنوات.
طالع المزيدالمحكمة الفدرالية تحكم لصالح فتاة سورية في قضية رفض تصريح إقامة
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أحدهما سعودي سويسري: السجن لِمسؤولَين في “بترو سعودي” في قضية صندوق ماليزيا السيادي
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29 أغسطس 2024
المحكمة الجنائية الفدرالية تقضي بسجن مدير الشركة السعودية - السويسرية "بترو سعودي" سبع سنوات، لإدانته باختلاس 1.8 مليار دولار من صندوق ماليزيا السيادي.
طالع المزيدأحدهما سعودي سويسري: السجن لِمسؤولَين في “بترو سعودي” في قضية صندوق ماليزيا السيادي
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وزير الخارجية السويسري “القانون الإنساني ليس حقًا انتقائياً”
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27 أغسطس 2024
أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء موسكو، يتواجدون في جنيف للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لاتفاقيات جنيف.
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السودان: سويسرا من بين الأطراف الوسيطة التي تدعو إلى استمرار تدفّق المساعدات
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24 أغسطس 2024
دعت الأطراف السبعة، التي قادت محادثات جنيف حول السودان لمدة عشرة أيام، ، بما في ذلك سويسرا، إلى "استمرار وتسريع" التدفق الجديد للمساعدات.
طالع المزيدالسودان: سويسرا من بين الأطراف الوسيطة التي تدعو إلى استمرار تدفّق المساعدات
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الخطوط الجوية السويسرية تمدّد تعليق رحلاتها إلى الشرق الأوسط
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20 أغسطس 2024
أعلنت الخطوط الجوية الدولية السويسرية عن تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب في إسرائيل وبيروت في لبنان حتى 26 أغسطس الجاري بسبب التوترات الحالية في الشرق الأوسط.
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السودان يفتح الحدود مع تشاد لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وسط استمرار الأزمة
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16 أغسطس 2024
مع استمرار محادثات السلام في جنيف، السودان يفتح معبر "أدري" لمدة ثلاثة أشهر.
طالع المزيدالسودان يفتح الحدود مع تشاد لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية وسط استمرار الأزمة
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المجلس الفدرالي السويسري يقرّر مواصلة تمويل وكالة الأونروا في عام 2024
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15 أغسطس 2024
قرّرت سويسرا مواصلة دعم وكالة الأونروا في عام 2024. حيث رفض المجلس الفدرالي إعادة تخصيص هذه المساهمة للمساعدات الإنسانية الطارئة لسكان غزة، بشكل مباشر كما اقترحته إحدى اللجان.
طالع المزيدالمجلس الفدرالي السويسري يقرّر مواصلة تمويل وكالة الأونروا في عام 2024
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الجيش السوداني يتخلّف عن محادثات السلام التي تستضيفها سويسرا
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15 أغسطس 2024
بدأت المحادثات لحلّ أكبر أزمة إنسانية في العالم في السودان في سويسرا، يوم الأربعاء، وتتواصل الخميس في يومها الثاني.
طالع المزيدالجيش السوداني يتخلّف عن محادثات السلام التي تستضيفها سويسرا
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الخطوط الجوية السويسرية تمدّد تعليق رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب
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12 أغسطس 2024
أعلنت الخطوط الجوية السويسرية الدولية عن تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب في إسرائيل وبيروت في لبنان، وذلك حتى 21 أغسطس الجاري.
طالع المزيدالخطوط الجوية السويسرية تمدّد تعليق رحلاتها إلى بيروت وتل أبيب
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وزارة الخارجية السويسرية تشعر بالقلق إزاء الغارة الجوية الإسرائيلية على مدرسة في غزة
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12 أغسطس 2024
أعربت وزارة الخارجية السويسرية عن قلقها العميق، في أعقاب الغارة الجوية الإسرائيلية على مدرسة في مدينة غزة.
طالع المزيدوزارة الخارجية السويسرية تشعر بالقلق إزاء الغارة الجوية الإسرائيلية على مدرسة في غزة
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