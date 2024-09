Swiss fliegt am Donnerstag wieder nach Tel Aviv

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Fluggesellschaft Swiss wird am Donnerstag ihre Flüge nach Tel Aviv in Israel wieder aufnehmen. Nach eingehender Analyse der Lage im Nahen Osten sei sie zum Schluss gekommen, dass ein sicherer Flugbetrieb nach Tel Aviv gewährleistet sei, teilte Swiss am Montag mit.

Swiss wird zudem wieder den Luftraum über Irak sowie einen nordöstlichen Korridor im iranischen Luftraum für Überflüge nutzen. Die Flüge nach und von Beirut bleiben hingegen wie geplant bis Ende Oktober ausgesetzt.