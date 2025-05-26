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شركة “فولفو” للسيارات تلغي 3 آلاف وظيفة خصوصا في السويد

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أعلنت شركة “فولفو كارز” السويدية لصناعة السيارات المملوكة من مجموعة جيلي الصينية الإثنين إلغاء 3 آلاف وظيفة، أي حوالي 15 في المئة من قوتها العاملة في مكاتبها، لمواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور في هذا المجال. 

ويأتي القرار في إطار خطة توفير قدرها 18 مليار كرونة (1,6 مليار يورو) تم الإعلان عنها في نهاية نيسان/أبريل. 

وقالت المجموعة في بيان إن هذه الخطة “تهدف إلى تعزيز شركة فولفو للسيارات وجعلها أكثر صمودا في وقت تواجه فيه صناعة السيارات تحديات كبيرة”. 

وتُلغي الشركة حوالى 1200 وظيفة في السويد، إلى جانب 1000 وظيفة يشغلها مستشارون يعمل معظمهم في الدولة الاسكندنافية، وفقا للمجموعة. 

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة السويدية، هاكان سامويلسون، في البيان “يمر قطاع السيارات بمرحلة عصيبة. وللتغلب عليها يتعين علينا تحسين توليد التدفقات النقدية وخفض تكاليفنا بشكل هيكلي”. 

وفي الولايات المتحدة، تواجه المجموعة السويدية زيادة في الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة والتي فُرضت عليها نسبة إضافية بلغت 25% منذ بداية نيسان/أبريل (15% بالنسبة للمكسيك). 

وفي مطلع نيسان/أبريل، أعلن الرئيس التنفيذي للمجموعة أنها ستزيد عدد السيارات المصنعة في الولايات المتحدة، وستنقل إنتاج طراز جديد إلى مصنعها الأميركي في ولاية كارولاينا الجنوبية.

إف/س ح/لين

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