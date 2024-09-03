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شركة البحري السعودية: الناقلة أمجاد لم تستهدف في البحر الأحمر

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دبي (رويترز) – قالت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)‭‭‭ ‬‬يوم الثلاثاء إن الناقلة أمجاد المملوكة لها كانت تبحر في البحر الأحمر أمس الاثنين بالقرب من ناقلة أخرى تعرضت لهجوم لكنها لم تكن مستهدفة ولم تلحق بها أي أضرار أو إصابات.

وقالت الشركة في بيان “نؤكد بشكل لا لبس فيه أن أمجاد لم تكن مستهدفة ولم تلحق بها أي إصابات أو أضرار. لا تزال السفينة تعمل بكامل طاقتها وتتجه إلى وجهتها المخطط لها دون انقطاع”.

وأضافت “أبلغت البحري جميع السلطات المعنية على الفور وتظل على اتصال مستمر مع طاقمنا ونحن نراقب الوضع عن كثب”.

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